1,5 Mio Euro investiert: Neue Ferienhäuser am Saalemaxx eröffnet

Es ist vollbracht. Wochenlang hat das Team des Rudolstädter Erlebnisbades Saalemaxx diesem Tag entgegen gefiebert und dafür geschuftet. Am Dienstagnachmittag nun sind die sieben Ferienhäuser auf dem Gelände im Beisein von Thüringens amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) eröffnet worden.

Ramelow kam direkt von der Feier zum 90. Geburtstag des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf in Dresden nach Rudolstadt, um hier „ein neues Kapitel der touristischen Entwicklung am Thüringer Meer aufzuschlagen“, wie er sagte. Dabei blickte er über Rudolstadt hinaus auf die Region bis zum Stausee.

„Das, was wir heute erleben, war mir eine Herzensangelegenheit“, so Ramelow. „Es ist der Tourismus, den wir von Thüringen aus gerne den Menschen in München oder Frankfurt nahe bringen, ein Paradebeispiel, wie es gehen kann“, so seine Worte mit dem Verweis auf Qualität und Service, den in diesem Fall das Saalemaxx-Team liefert. „Denn mit Tourismus soll die Region Geld verdienen.“

Ferienhäuser für rund 1,5 Millionen Euro

Die Ferienhäuser, Kostenpunkt rund 1,5 Millionen Euro netto, wurden in weniger als neun Monaten errichtet. Hauptauftragnehmer war die Saalfelder Firma Hantschel. Die Häuser greifen das Besondere der Region auf. Ab sofort also laden das Klanghaus, die Schillersuite, das Thüringer-Wald-Haus, das Ankerstein-Haus, das Thüringer-Meer-Haus, das Thüringer Bauernhaus und das Haus Bergmann ein.

Ferienhäuser am Rudolstädter Erlebnisbad Saalemaxx eröffnet Im Beisein von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wurden am Dienstag die Ferienhäuser offiziell eingeweiht. Die sieben Häuser greifen thematisch das Besondere der Region auf. 1,5 Millionen Euro wurden investiert. Am Samstag reisen die erste Gäste an. Foto: Heike Enzian

Ob romantisch zu zweit auf 25 Quadratmetern oder mit der ganzen Familie auf 65 Quadratmetern lässt sich hier mit direktem Zugang zum Bad mit seinen Erlebnis- und Wellnessangeboten eine gute Zeit verbringen.

Neuer Schub für das Erlebnisbad

Am 1. Februar reisen die ersten Gäste an. „Damit ist eine Lücke bei den Übernachtungsmöglichkeiten geschlossen. Außerdem bindet das Bad Besucher über eine längere Zeit an das Haus und die Region“, findet Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl. „Es ist jetzt an der Zeit, der Institution Saalemaxx einen neuen Schub zu geben hin zu einer Urlaubs- und Erlebnisdestination, in der es leicht fällt, den Alltag zu vergessen.“ Und: Eine Option zur Erweiterung um fünf Häuser gibt es.