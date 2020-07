Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Heimstatt für das Modell des Saalfelder Benediktinerklosters

Beim Behördengang lässt sich jetzt auch Historisches erfahren: Ein Modell des einstigen Saalfelder Benediktinerklosters hat jetzt seinen dauerhaften Platz im Landratsamt gefunden.

Landrat Marko Wolfram (SPD) dankte bei der Übergabe vor allem dem Modell-Bastler Falk Pontow. „Es könnte keinen besseren Ort dafür geben als das Saalfelder Schloss, das auf den Grundmauern des Klosters gebaut worden ist“, sagte Wolfram, als er zusammen mit Pontow den Standort besichtigte.

Der Petersberg, auf dem sich das Saalfelder Schloss befindet, hat eine reiche Bebauungsgeschichte – vor dem Schloss stand hier das Benediktinerkloster St. Peter und Paul, davor die Königspfalz, davor eine Wehrburg. Und noch viel tiefer in die Geschichte gehen die Ausgrabungen des Thüringer Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie, die vor einigen Jahren im Schlosspark ausgeführt wurden.

Mit dem Modell des Klosters ist auch die Vorgeschichte des Schlosses besser nachvollziehbar. „Das wird sicher auch ein Highlight bei den Führungen zum Denkmaltag“, so der Landrat.

Schöne Ergänzung zu Galerie und „Kleiner Herkulanerin“

Falk Pontow interessiert sich als Mitglied der Saalfelder Bettelmönche seit vielen Jahren für die Klostergeschichte. Aufgrund der wenigen vorhandenen Quellen wie dem Saalfelder Merian-Stich und alten Bauzeichnungen hat er das ehemalige Klostergelände rekonstruiert. „Das war früher das bedeutendste Kloster in Thüringen“, betont er.

Umgesetzt hat er das Projekt mit Jugendlichen in der Kolpingwerkstatt in Rudolstadt. Erstmals vorgestellt wurde das Modell zum Tag des Offenen Denkmals 2018 – schon damals im Saalfelder Schloss. Seitdem hat es eine kleine Rundreise durch den Landkreis gemacht und wurde in einigen Veranstaltungen gezeigt.

Im Oktober 2019 hatte die AG Kreisheimatpflege am Schloss ein Schild zur Klostergeschichte aufgestellt, dass das Modell zeigt und die Bettelmönche hatten das Modell gleich mitgebracht. Jetzt ist es im Saalfelder Schloss für jeden auch in natura zu erleben.

In Regie von Hauptamtsleiterin Nicole Heidrich wurde ein Ausstellungsort gesucht und die passende Vitrine organisiert. Das Modell steht in der 1. Etage auf der Südseite in einer Glasvitrine, in der sich im Nordflügel die Galerie im Schloss befindet und auf der Treppenempore die „Kleine Herkulanerin“ steht. Fürst Ludwig Friedrich II von Schwarzburg-Rudolstadt hatte seine Sammlungen im 18. Jahrhundert um diesen Gipsabdruck einer Figur aus dem 4. Jahrhundert vermehrt.

Seit einigen Jahren steht diese Figur als Leihgabe des Thüringer Landesmuseums im Saalfelder Schloss, das auch die Glasvitrine geliefert hat. Damit ist die Beletage, die frühere Wohnetage des Saalfelder Herzogspaares, weiter aufgewertet worden.