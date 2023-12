Neue Lebensmittelkontrolleure im Saalfelder Landratsamt

Saalfeld Philipp Topf und Falk Müller erhalten ihre Zeugnisse mit Bestnoten.

Die Anforderungen an Lebensmittelkontrolleure im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind sehr hoch: Nach einer bereits abgeschlossenen Berufsausbildung mit anschließender Meisterprüfung müssen die Anwärter eine zweijährige Ausbildung an der Berufsakademie sowie Praktika in anderen Veterinärämtern durchlaufen. Für Philipp Topf und Falk Müller endete dieser Weg jetzt mit der Übergabe ihrer Zeugnisse durch Landrat Marko Wolfram (SPD), der seine Glückwünsche aussprach.

Ebenso erfreut zeigte sich Jan Scheinert, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes, über seine neuen Mitarbeiter: „Sie bringen frischen Wind rein.“

Einen besonderen Dank sprach er nochmals den erfahrenen Lebensmittelkontrolleurinnen in seinem Amt aus, welche einen maßgeblichen Anteil an der Ausbildung ihrer neuen Kollegen hatten. Beide verfügten bereits vor der Ausbildung über langjährige einschlägige Berufserfahrung, Müller als Fleischermeister, Topf als Küchenmeister. Die Übernahme in die neue Aufgabe erfolgte bereits Anfang September.

Im Rahmen der Lebensmittelüberwachung fanden in diesem Jahr mehr als 1200 Kontrollen in 747 Betrieben statt. In 32 Betrieben wurden zum Teil gravierende Mängel festgestellt, die auch Betriebsschließungen und sogar Strafanzeigen zur Folge hatten.