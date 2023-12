Neue Ton- und Videoanlage für Grundschule Remda

Remda Innovative Technik bereichert Schulalltag: Erste Probe bereits bestanden

Über eine neue Ton- und Videoanlage freut man sich an der Grundschule Remda. Überreicht wurde die Technik im Wert von 8000 Euro von Bürgermeister Jörg Reichl im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung. Das teilt die Stadtverwaltung Rudolstadt mit. Die Schülerinnen und Schüler nutzten diese Gelegenheit, um ihre musikalischen und schauspielerischen Talente unter Beweis zu stellen. Dabei kam die neu installierte Tontechnik mit Mikrofonen, Lautsprechern und Videotechnik inklusive Beamer und Leinwand bereits zum Einsatz.

Beschallung des Schulhofes nun möglich

Schulleiterin Diana Grau hob hervor, dass die Schule zuvor auf geliehene Tontechnik angewiesen war, und betonte die Bedeutung der neuen Ausstattung für die Schule. Insbesondere die W-LAN-fähigen Boxen, die eine flexible Beschallung, unter anderem des Sportplatzes und des Schulhofs, ermöglichen, wurden positiv erwähnt. Ein besonderer Moment war die Ankündigung des Bürgermeisters, weitere sechs Headsets anzuschaffen, um künftige Theateraufführungen zu erleichtern, was bei Lehrern und Schülern großen Jubel auslöste.

Die Investition in die neue Ton- und Videoanlage reiht sich in eine Serie von Modernisierungen an der Schule ein, zu denen kürzlich auch eine neue Heizungsanlage im Wert von 50.000 Euro, finanziert aus dem städtischen Haushalt, gehörte.