Neue Trommsdorffstraße 10 macht Volkstedt-West attraktiver

Es war einer der letzten großen Plattenbauten in Volkstedt-West zum Ende der DDR-Zeit: das Gebäude Trommsdorffstraße 10. Jetzt wurde das Objekt aus dem Jahr 1989 generalüberholt. Rund sechs Millionen Euro hat die Ruwo in das Vorhaben investiert. Inzwischen sind die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Der Einzug der Mieter steht bevor. „Seit Jahren ist die Ruwo an der Gestaltung des Rudolstädter Stadtbildes beteiligt. In Volkstedt-West hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Nun vervollständigte die Ruwo die moderne Mitte des Quartiers in der Trommsdorffstraße“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

In dem Objekt sind 41 individuell zugeschnittete Wohnungen in Größenordnungen zwischen einem bis vier Räumen entstanden. Es sind Wohnungen für alle Altersklassen und Lebenslagen – für Familien, für Senioren bis hin zu Wohngemeinschaften für junge Menschen. Die Wohnungen sind über einen Fahrstuhl erreichbar und verfügen jeweils über einen Balkon. Die Küchen sind offen gestaltet, alle Bäder sind modern gefliest und überwiegend mit einer Dusche ausgestattet. Das besondere Plus: Einher mit der Eröffnung geht der Start für das Projekt „Ruwo plus“. Das bedeutet, dass die Mieter zusätzlich wohnungsnahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Im ersten Obergeschoss befinden sich zudem zwei Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Menschen.

„Unser langjähriger Partner, der Pflegedienst Verena Baumgärtel, zieht auch ins Gebäude ein und kümmert sich 24 Stunden am Tag um die Bewohner der Senioren- Wohngemeinschaft“, informiert die Ruwo.

Tag der offenen Tür

Der für Samstag, dem 14. März, geplante Tag der offenen Tür wird aus gegebenem Anlass voraussichtlich auf den 18. April verlegt. Die Wohngemeinschaften für Senioren können dennoch unter der Regie des Pflegedienstes Verena Baumgärtel am kommenden Sonnabend von 10 bis 14 Uhr in der Trommsdorffstraße 10 besichtigt werden. Ein WG-Zimmer wird dafür von Multi-Möbel mit Mobiliar ausgestattet. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen.