Die Schüler Julian Müller und Chantal Schalla präsentierten in Rudolstadt das Ergebnis ihrer Seminarfacharbeit.

Neue Webseite für Firmen und Arbeitssuchenden

Es gibt eine neue Plattform im Internet als Anlaufstelle für Firmen und Arbeitssuchende. Auf www.saalecareer.de ist es ab sofort möglich, sich über Firmen der Region und ihre Praktika-, Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten zu informieren.

Die Seite entstand in Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt und dem Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld und wurde am Wochenende zur Messe Inkontakt präsentiert.

Die vier Schüler Finja Fiebig, Paul Laudien, Julian Müller und Chantal Schalla haben sich im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit mit dem Wirtschaftsraum Saalfeld-Rudolstadt beschäftigt und haben sich gefragt, warum es so schwierig ist sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. „Klar, die großen Firmen kannte man. Viele der Klassenkameraden sind immer wieder zu den gleichen Unternehmen zum Praktikum gegangen, einfach weil man den weitaus größeren Teil der Firmen nicht kannte“, erklärt Julian Müller den Umstand, wie sie auf das Thema der Arbeit gekommen sind.

Präsentiert auf der Messe Inkontakt

Mitschülerin Chantal Schalla ergänzt: „Es gab zwar die Internetseite schon, aber das Konzept sah vor, dass Firmen sich nur mit einem Imagefilm vorstellen konnten. So etwas hatten natürlich nur die großen Firmen.“ Gemeinsam mit Seminarfachbetreuer Jan Röder von der VST GmbH aus Saalfeld machten sich die vier Schüler daran, das Konzept zu überarbeiten. Nun können sich Firmen auf der Plattform einloggen und Inhalte, wie zum Beispiel Ausbildungsgesuche oder Jobangebote veröffentlichen, oder ihr Unternehmen präsentieren.

Gemeinsam mit D.I.E. Webexperten aus Rudolstadt ist eine Online-Plattform entstanden, die zentraler Anlaufpunkt für alle Schüler und Jobsuchende im Kreis werden soll.

Noch haben die Schüler ihre Arbeit nicht verteidigt und eine Note steht noch aus, aber eines ist jetzt schon sicher: „Das Ergebnis ist für die Praxis längst überfällig und die Schüler haben eine fehlende Lücke der Wirtschaftsregion geschlossen“, meint Bürgermeister Jörg Reichl, der das Angebot gleich seinem Personalamt empfehlen wird.