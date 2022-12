Blick in die Turbinenhalle des 1966 in Betrieb gegangenen Pumpspeicherwerks Hohenwarte II. Mit acht Maschinensätzen und einer installierten Leistung von 318 Megawatt ist es das größte Wasserkraftwerk an der Saale. Das Oberbecken ist ein künstlich angelegter See mit einem Fassungsvermögen von rund drei Millionen Kubikmeter Wasser, ausreichend für sieben Stunden Stromerzeugung.