Neuer Blitzer an Rudolstädter Ankerwerkskreuzung lässt auf sich warten

Rudolstadt. Im April war es an der Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blitzer schwer beschädigt wurde. Doch bald soll hier ein neuer stehen.

Am 13. April ist der im Auftrag der Thüringer Polizei betriebene Blitzer an der Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt bei einem Unfall so stark beschädigt worden, dass er komplett abgebaut werden musste. Nur noch ein Stumpf erinnert daran, dass es ihn jemals dort gegeben hat. So bleiben soll das aber nicht. „Nach Abschluss der Schadensregulierung und der damit verbundenen Bereitstellung entsprechender Mittel ist vorgesehen, die durch den Verkehrsunfall beschädigte Anlage zu ersetzen. In welchem Zeitraum das möglich sein wird, kann aus hiesiger Sicht nicht beurteilt werden“, teilt die Saalfelder Polizei jetzt auf Anfrage mit. Jedoch sei von einer Einrichtung noch in diesem Jahr auszugehen.

Wie die Polizei informiert, besteht derzeit die Planung für eine Ersatzbeschaffung eines Blitzers mit einem zusätzlichen Messgerät zur Überwachung der Fahrtrichtung Schaala stadteinwärts. Gegenwärtig sei der Systemhersteller in der Prüfung, wann Kapazitäten zur Beschaffung – hier wird auf die globalen Engpässe an Rohstoffen verwiesen – und Errichtung vorliegen, heißt es.

