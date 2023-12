Neuer Trinkbrunnen für Mensch und Tier in Rudolstadt

Rudolstadt Die Anlage im Heinrich-Heine-Park wurde noch vor Weihnachten fertig.

Der Heinrich-Heine-Park in Rudolstadt erfreut sich einer neuen Attraktion: einer Trinkbrunnenanlage, die nicht nur den Durst der Parkbesucher, sondern auch den ihrer vierbeinigen Begleiter stillt. Die Anlage, positioniert neben dem Saale-Sport-Park und dem Kinderspielplatz, sei in der frostfreien Zeit zugänglich und diene als praktische Ergänzung für Sportler, Spaziergänger und Hunde, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung der Stadt.

Die Kosten für die Brunnenanlage belaufen sich demnach auf zirka 19.300 Euro, von denen etwa 9600 Euro durch eine Leader-Förderung, einem Programm der Europäischen Union zur Förderung ländlicher Aktionen, beigesteuert wurden. Der Brunnen verfügt über drei separate Auslässe: einen Hahn zum direkten Trinken, einen weiteren zum Auffüllen von Wasserflaschen und einen Hundenapf in Bodennähe.

Wählervereinigung sponsert Wasserzählerschacht

Die Initiative und Ideengebung für dieses Projekt stammt von Silke Cedel vom Zweckverband Wasser/Abwasser Saalfeld-Rudolstadt und dem Stadtratsmitglied Michael Stockheim (BfR). Zusätzliche Unterstützung kam von der Wählervereinigung Bürger für Rudolstadt (BfR), die den notwendigen Wasserzähler-Schacht sponserte, der ZWA übernahm den Anschluss.

Ein besonderes Merkmal der Anlage ist die umweltfreundliche Verwendung des Abwassers zur Bewässerung eines Baumes, der ebenfalls von der BfR gespendet und vom Bauhof gepflanzt wurde. Für einen weiteren Standort im Heinepark wurden bereits bei der Sanierung der Trinkwasserleitung im Kleinen Damm Vorbereitungen getroffen.

In der Nähe des Spielplatzes befindet sich die neue Trinkbrunnenanlage im Heinrich-Heine-Park. Foto: Michael Wirkner / Stadt Rudolstadt

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR), der ebenso wie der 1. Beigeordnete der Stadt, Mirko Schreiber (BfR), zu dem vorweihnachtlichen Termin vor Ort war, äußerte sich der Mitteilung zufolge dankbar über das Engagement: „Diese Anlage ist ein Beispiel für das erfolgreiche Zusammenspiel von Ideenreichtum, bürgerschaftlichem Engagement und Fördermitteln. Mein Dank gilt allen Initiatoren, Spendern, Fördergebern und Unterstützern dieses Projekts.“