Neues Olitätenstübchen im Fröbelhaus

Der Januar wäre - da will Schwarzatals Bürgermeisterin Kathrin Kräupner auch in ihrem aktuellen Amt an einer Tradition aus ihrer zeit als Oberhaupt in Mellenbach-Glasbach festhalten - eigentlich der Monat des Neujahrsempfangs, bei dem es besonders darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil Corona auch dieses Treffen verhindert, hat sich Kathrin Kräupner mit einer Neujahrsbotschaft auf der Webseite der Stadt an die Öffentlichkeit gewandt: "Ich möchte ich mich auf diesem Weg persönlich bei den Mitgliedern des Stadtrates und der Ausschüsse, den Ortschaftsräten, den Ortschaftsbürgermeistern sowie bei allen Beschäftigten der Verwaltung für die gemeinsame Arbeit im letzten Jahr bedanken. Nicht zuletzt gilt mein Dank den vielen Ehrenamtlichen für die geleistete Arbeit. Das gesellschaftliche Leben in unseren Ortschaften lebt vom Ehrenamt. Ich hoffe sehr, dass trotz des katastrophalen Jahres 2020 niemand im Engagement nachlässt und und alle zusammen – sobald es wieder möglich ist – die Landgemeinde Stadt Schwarzatal wieder mit Leben erfüllen."

Auch zu den Plänen für 2021 nahm sie Stellung: Auf dem Narva-Gelände in Oberweißbach würden weitere Gebäude abgerissen. Der Bauausschuss werde sich in diesem Zusammenhang mit der Planung der weiteren Nutzung der neu gewonnenen Flächen auf diesem Gelände befassen.

Auch in Meuselbach-Schwarzmühle soll mit dem Erwerb von Grundstücken und dem Abriss aufstehender Gebäude zum einen das Ortsbild verbessert werden und zum anderen sollen für das Vereinshaus Hirsch Parkplätze geschaffen werden.

Nachdem der Neubau des Kindergartens und des Gemeindesaals in Mellenbach-Glasbach fertiggestellt sei, werde in diesem Jahr der Spielplatz für den Kindergarten gebaut und die Gestaltung der Außenanlagen fortgesetzt. Erst dann könnten die Kinder in ihr neues Domizil umziehen.

Caravanstellplatz in Mellenbach soll vorwärts kommen

Für den Ersatzneubau der seit längerem gesperrten Brücke über die Schwarza in Obstfelderschmiede seien erneut Fördermittel der Dorferneuerung beantragt worden. Die Planung und die Genehmigungsverfahren seien abgeschlossen.

Auch im Bereich Tourismus und für den Sport sei einiges geplant. So wurden Fördermittel für mehrere Maßnahmen in diesen Bereichen beantragt. Im Fröbelmuseum soll ein bisher ungenutzter Raum - die ehemalige Bibliothek - für die Erweiterung der Fläche und damit den Umzug und die Neugestaltung des Olitätenstübchens nutzbar gemacht werden.

Der Parkscheinautomat am Parkplatz der Talstation der Bergbahn soll auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, für das Schwimmbad sind weitere Arbeiten zur Abdichtung notwendig, etwa die Teilsanierung der Bodenplatte. Vor dem Schwimmbad würden die begonnenen Arbeiten am Caravan-Stellplatz fortgesetzt. In Meuselbach-Schwarzmühle soll die Kleinsportanlage in der Nähe der Schule neu hergerichtet werden.