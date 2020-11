Neues Vorzeigeobjekt im Schwarzatal

Die Garage ist eingerichtet, der Ausstattungsraum bestückt und alle technischen Neuerungen sind betriebsbereit: Die Freiwillige Feuerwehr in Sitzendorf hat am Sonnabend das neue Multifunktionsgebäude in Betrieb genommen. Fahrzeuge und Material sind vom alten Standort an den neuen überführt worden. Es ist laut Bürgermeister Martin Friedrich (CDU/Brauchtum/Feuerwehr) das größte Einzelprojekt im Schwarzatal seit der Wende. Knapp 2,3 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, davon etwa zwei Drittel Fördermittel. Die Bauzeit betrug zweieinhalb Jahre. Doch der Neubau am Ortsausgang, innen hochmodern ausgestattet, ist weit mehr als ein neuer Feuerwehrstandort. „Es war uns wichtig, hier viele Funktionen unter einem Dach zu vereinen“, so Martin Friedrich. So besitzen die Sitzendorfer nun auch einen schicken Gemeindesaal, der auch für private Feiern – sofern sie wieder möglich sind – gemietet werden kann. Zudem verfügt das Gebäude über weitere Räume, die für eine Nutzung im Zusammenhang mit dem Freibad zur Verfügung stehen. Die Einweihungsfeier musste coronabedingt abgesagt werden, soll aber nachgeholt werden.