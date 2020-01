Mika Sommer kam am 1. Januar um 16.56 Uhr in den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt zur Welt. Das Neujahrsbaby des Ilm-Kreises stammt eigentlich aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Arnstadt. Mika Sommer erblickte am Neujahrstag das Licht der Welt. Noch in der Nacht wurde der kleine Hermann geboren.

Neujahrsbaby des Ilm-Kreises stammt aus der Nachbarregion

Zufrieden kuschelt sich der kleine Mika in die Arme seiner Mama. Gerade gab es Frühstück, nun fallen dem Junior die Augen zu.

Tina Henkel, die junge Mutter, strahlt. Um 16.56 Uhr am Neujahrstag hörte sie den ersten Schrei ihres Sohnes. „Dass er das Neujahrsbaby des Ilm-Kreises würde, damit haben wir nicht gerechnet“, gibt sie lachend zu. Denn erstens stammt Mika gar nicht aus dem Ilm-Kreis. Er wird bei seinen Eltern, Mama Tina und Papa Michael Sommer, in Bechstedt bei Königsee aufwachsen. „Wir hatten die Wahl, ob wir ins Krankenhaus nach Saalfeld oder nach Arnstadt fahren“, verrät die junge Mutter. Streckenmäßig nehme sich das nichts, die Entbindungsstation in Arnstadt sei aber familiärer.

Zweitens machte sich der Junior 18 Tage zu früh auf den Weg. Mit 49 Zentimetern und 2740 Gramm ist er noch recht zart, aber kerngesund. Mama und Papa, die ihre Brötchen als Erzieherin und Zerspanungsmachaniker verdienen, freuen sich nun auf die Zeit des Kennenlernens. Wann die kleine Familie nach Hause geht, steht momentan noch nicht fest. „Wir freuen uns riesig“, betont Tina Henkel. Mit Kindern habe sie ja täglich zu tun. Den ersten eigenen Nachwuchs in den Armen zu halten, sei allerdings eine überwältigende Erfahrung.

Der kleine Mika blieb im neuen Jahr übrigens nicht lange der Jüngste auf der Entbindungsstation der Ilm-Kreis-Kliniken. Am 2. Januar um 2.54 Uhr kam Hermann, ein kleiner Ilmenauer, zur Welt. Am Donnerstag lagen drei weitere Frauen in den Wehen, ihre Entbindung stand unmittelbar bevor.

Das Jahr 2019 schloss übrigens trotz vieler Entbindungen zu Weihnachten nicht mit einem Geburtenhoch ab. 676 Kinder kamen in Arnstadt zur Welt – 70 weniger als im Vorjahr. Gleich 14 Zwillingskinder konnten gezählt werden. Eine weitere Besonderheit: Die Mädchen hatten deutlich die Nase vor. 352 von ihnen kamen zur Welt, dem standen nur 224 Jungs entgegen.

„2020 dreht sich die Statistik vielleicht“, verweist Tina Henkel lachend darauf, dass rund um den Jahreswechsel nur Jungen geboren wurden. Mika sind solche Zahlen noch ziemlich egal. Hauptsache, er hat es gemütlich in Mamas Arm. So geborgen kann der Schlaf ruhig kommen.