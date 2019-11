Die Jungunternehmer von "Klecks & Co." aus Neusitz diskutieren an ihrem Stand mit einem der Experten des Forums.

Berlin. Schülerfirma Klecks & Co kommt in Berlin mit Experten und Kollegen zusammen

Neusitzer Jungunternehmer testen Digital-Plattformen

Unlängst fand das erste Forum „#Schülerfirmen Digital“ in Berlin statt. Das Fachnetzwerk Schülerfirmen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung hatte die Pilotfirmen des Vorhabens in das Neuköllner Veranstaltungszentrum Colonia Nova eingeladen, damit sie einander persönlich kennenlernen und sich austauschen können. Rund 80 Schüler und ihre pädagogischen Begleiter aus drei Bundesländern nahmen teil.

Auch die Schülerfirma Klecks & Co der Regelschule Neusitz war als eine von vier Thüringer Pilotschulen zu diesem Event eingeladen. Die drei Mädchen und zwei Jungen reisten mit ihren Begleitern bereits am Vortag nach Berlin und konnten sich bei einem gemeinsamen Abendessen über ihre Ziele des Forums austauschen. Drei von ihnen waren erst seit wenigen Wochen Mitglied der Firma und hatten einigen Nachholbedarf mit der Historie des Unternehmens.

In Workshops Ansätze digitaler Bildung erprobt

Am anderen Tag war Gelegenheit, den vorbereiteten Stand mit den Produkten und Zielen der Firma zu präsentieren. Nach einem kurzen Grußwort von Nikolaus Risch, Vorstandsvize der Heinz-Nixdorf-Stiftung, sowie durch Ellen Wallfraff und Ana-Maria Stuth von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) lernten sich die Schülerfirmen bei einem Rundgang gegenseitig kennen. Sie informierten sich zu den Digitalisierungsvorhaben der anderen sowie den Herausforderungen und Bedarfen der jeweiligen Projekte.

In fünf Workshops konnten die Jugendlichen anschließend Ansätze digitaler Bildung erproben und diskutieren, wie diese ihnen bei ihrer Schülerfirmenarbeit helfen. So debattierten sie in einem Workshop gemeinsam mit dem Sozial-Unternehmer Shai Hoffmann, welche Social-Media-Kanäle sie am besten für ihre Schülerfirma nutzen können, um ihre Arbeit professionell zu präsentieren. In einem anderen Workshop erlebten die Jugendlichen, wie digitale Produkte entstehen und welche Methoden bei der Entwicklung helfen.

Neue Kontakte zu anderen Schülerfirmen

In den Pausen bestand viel Gelegenheit, sich mit den anderen Firmen auszutauschen und mit den Verantwortlichen der DKJS ins Gespräch zu kommen. So entstanden neue Kontakte und viele neue Ideen, um die Arbeit zu intensivieren. Im Anschluss der Workshops fuhren die Schüler mit der S-Bahn zum Potsdamer Platz und liefen von dort durch das Brandenburger Tor zum Hauptbahnhof, um mit vielen neuen Gedanken ins heimatliche Rudolstadt zurück zu fahren.