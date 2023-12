Nicht ganz weg, nur woanders

Jens Voigt verabschiedet sich aus der Lokalredaktion.

Es war der 12. September 1981, ein kalter, später sonniger Vormittag, rund 2000 Leute auf den Beinen und mittendrin ich bei meiner Reporter-Premiere: Kreissportfest der Werktätigen im Lok-Stadion von Saalfeld. Ich hatte einen Gesamtbericht zu schreiben, ein Interview mit dem ältesten Teilnehmer zu führen und einen Kampfrichter vorzustellen. Drei Tage später stand unter all dem auf der „Volkswacht“-Sportseite zum ersten Mal mein Name. Und ich dachte: Das ist es, was du machen willst.

Obwohl ich eigentlich ins Ausland wollte, wurden Saalfeld und Rudolstadt häufiger mein Ziel. Im Studium sogar wochenlang, um in Archiven zur ehemals sozialdemokratischen Presse der Region zu forschen – mein Diplom-Thema. 1993 wurde ich Redakteur der Neuen Saale-Zeitung, blieb bis zu deren Dahinscheiden, gründete später mit Kollegen einen Verlag in Saalfeld, wechselte noch einige Male Zeitungen und Redaktionen, kam 2017 zur OTZ von Saalfeld-Rudolstadt.

Hier habe ich den Weg in den Journalismus gefunden, von hiesigen Wende-Aktivisten gelernt, wie Unabhängigkeit gelingt und Freiheit verteidigt werden muss. Ein wenig Unternehmertum versucht und zumindest ohne größere Blessuren beendet. Habe einen offenen, herzlichen und meist freundlichen Menschenschlag kennengelernt, dem ich inzwischen sogar nachsehe, wenn er zwei Talsperren gleich zum „Meer“ und den Landkreis zum schönsten Thüringens erhebt. Ein Körnchen Wahrheit steckt in jeder Übertreibung.

Für mich ist es Zeit, mal wieder zu wechseln, sozusagen mehr ins Innere der OTZ-Maschine. Nicht gänzlich weg, nur etwas entfernt. Ganz ohne Saalfeld-Rudolstadt kann ich nicht.