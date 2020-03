Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordflügel der Heidecksburg ist derzeit geschlossen

Der Nordflügel des Schlosses Heidecksburg mit dem Naturkundemuseum ist derzeit für Besucher nicht zugänglich. Grund sind Umbauten in den Ausstellungen. „Die Modernisierung des Naturhistorischen Museums war längst überfällig. Die bisherige Beleuchtung in den Schauvitrinen hatte einen zu hohen Blauanteil, was auf Dauer zu Schäden bei den Exponaten geführt hat. Farbe war verblichen, Fell oder Federn der Tiere lösten sich ab. Es war Gefahr im Verzug“, so Sandy Reinhard, Kustodin des Naturhistorischen Museums. Ein Antrag auf Fördermittel wurde gestellt und bewilligt. „Jetzt konnten wir die alte Beleuchtung gegen eine moderne mit LED-Licht austauschen“, ergänzt sie. Zudem wurde jedes Stück von Präparatorin Annett Rode-Weingarten untersucht und gegebenenfalls ausgebessert. Rund 300 Exponate sind in der Ausstellung zu sehen. Sie wird sich dem Besucher künftig übersichtlicher und mit einem neuen Konzept präsentieren. „Wir wollen weg von dem bisherigen Magazincharakter, hin zu einer modernen Präsentation, bei der die Besucher mehr Informationen zu den einzelnen Stücken bekommen“, so die Kustodin.

Sonderausstellung zum Jubiläum Gebaut wird aktuell auch in der Gewölbehalle im Nordflügel. Dort wird am 15. Mai die Sonderausstellung „Von A. Dürer bis Z. Katze – Wunderkammer Heidecksburg“ anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Schlossmuseum eröffnet. „Heidecksburg ist viel mehr als die Festräume. Das Jubiläum ist für uns Anlass, an die wechselvolle Geschichte des Museums zu erinnern und die verschiedenen Bereiche und Sammlungen den Besuchern zu präsentieren“, so Museumsdirektor Lutz Unbehaun. „Die vielen verschiedenen Sammlungen sind das Kapital, mit dem wir arbeiten können. Wir wollen dort bewusst das zeigen, was sonst nicht öffentlich zu sehen ist.“ Spätestens dann soll auch das Naturhistorische Museum wieder zugänglich sein. Die Heidecksburg zählte im vergangenen Jahr wieder rund 80.000 Besucher.