Nostalgie statt Leuchtschrift: die Weihnachtsoffensive in Rudolstadt

Es sind Kindheitserinnerungen der 1960er-Jahre, die Gunter Linke in sich trägt und die ihn inspirieren. Wenn er an die Weihnachtszeit denkt, verbindet er sie mit festlich geschmückten Schaufenstern in der Rudolstädter Innenstadt. „Die Welt war noch nicht so grell beleuchtet, die Schaufenster nicht quietschbunt und mit Werbung, ,Sale’ und Prozentzeichen zugekleistert“, sagt er. Die „Rudolstädter Weihnachtsoffensive“ soll die Nostalgie wieder zurückholen.

Mit Eva Maria Thun von der Galerie „die blaue blume“ hat er eine gute Mitstreiterin gefunden. Auch sie möchte das Schaufenster der Galerie nostalgisch und anheimelnd schmücken. „Statt eines Weihnachtsmarktes könnte es auf diese Weise eine ganze Weihnachtsstadt geben“, erklärt Gunter Linke. Eva Maria Thun gefällt dieses Wort, wie sie sanft lächelnd sagt. Nostalgie mit den einfachsten Dingen Gunter Linke erinnert sich bei all der Planung auch an das Jahr 2007, als Rudolstadt ein Drehort für den Film „Lulu und Jimi“ war. „Die Schaufenster waren geschmückt wie in den 1950er-Jahren und die Rudolstädter haben sich die Nasen daran platt gedrückt. Sie liebten diese Nostalgie.“ Nach der Absage des Weihnachtsmarktes habe es Beschwerden gehagelt, weil alles abgesagt wird. „Ich kann Gebärmel auf den Tod nicht ausstehen“, sagt Gunter Linke. Er will lieber aktiv werden, Alternativen finden, kreativ sein und andere dazu ermutigen, kreativ zu werden. Und das könne so leicht sein: „Fast jeder hat noch einen alten Schlitten im Keller, eine Vase auf dem Dach und einen Zweig im Garten oder einen Teddybär in einem Karton auf dem Dachboden. Und auch kleine Lichterketten gibt es günstig zu kaufen.“ Aus den einfachsten Dingen lasse sich ein nostalgisches Schaufenster zaubern. Und so auch ein Lächeln in die Gesichter der Menschen. Kleine Lichter statt Neonröhren, Christbaumkugeln statt Rabattwerbung: Die Weihnachtsoffensive wird die Geschäfte auch wieder füllen – dessen ist sich Gunter Linke sicher. Auch der Stadtring möchte diese Aktion unterstützen.

Ratschläge gibt Gunter Linke gern. E-Mail-Kontakt: deraltstaedter@gmx.de