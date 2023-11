Nutzungsgebühren im Rudolstädter Saalemaxx sollen steigen

Rudolstadt Beschlussantrag liegt dem Stadtrat für die Dezembersitzung vor: Diese Änderungen sind vorgesehen

Die Nutzungsentgelte für Schulen, Sportorganisationen und Vereine im Erlebnisbad Saalemaxx sollen steigen. So sieht es der Beschlussantrag vor, der am kommenden Mittwoch im Kultur- und Sozialausschuss und am 21. Dezember im Stadtrat auf der Tagesordnung steht.

Kostenaufwüchsen soll Rechnung getragen werden

Um den stetig steigenden Kostenaufwüchsen, insbesondere auch im Bereich Sportbad, des Erlebnisbades Rechnung zu tragen, soll die Nutzungsgebühr für Schulen, Sportorganisationen und Vereine angepasst werden, heißt es in dem Beschlusstext. Letztmalig wurde diese einer Prüfung und Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2022 unterzogen. Danach gab es inflationsbedingt und aufgrund der Energiekrise einen enormen Kostenanstieg bei Personal und Energiekosten. Die Gebühren sollen für Schulen, Sportorganisationen und Sportvereine jeweils von 20 Euro netto zuzüglich der Umsatzsteuer pro Bahn und Stunde auf 25 Euro netto zuzüglich der Umsatzsteuer pro Bahn und Stunde erhöht werden. Für nicht gemeinnützige Vereine sollen weiterhin 50 Euro netto berechnet werden.

Für Schwimmunterricht übernimmt die Stadt die Kosten

Sportorganisationen wie Sportfachverbände des Schwimm- und Wassersports sowie Schwimm- und Tauchvereine bzw. -abteilungen erhalten auf Antrag oben genannte Kosten auf der Grundlage des Thüringer Sportfördergesetzes und der Sportförderrichtlinie der Stadt Rudolstadt erstattet. Die Kosten für den Schwimmunterricht laut Lehrplan der in Trägerschaft der Stadt Rudolstadt befindlichen Schulen trägt laut Schulfinanzierungsgesetz die Stadt Rudolstadt.