Oberhainer suchen Platz für Info-Tafeln

Im Rohbau der Erweiterung am Barigauer Turm fanden die Infotafeln viel Anklang. Sie auch in Zukunft dort zu belassen, ist ein Vorschlag von Altbürgermeister Egon Langguth.

Oberhain Sommerfrische-Aufsteller sollen dauerhaft der Erinnerung an historische Zeiten dienen

"Heute möchte ich auf diesem Wege zum Mitmachen bewegen", so beginnt Oberhains Ortsteilbürgermeister Ingo Kürsten seinen Aufruf an die Einwohnerschaft.

Man habe im Rahmen des Tags der Sommerfische 2020 für jeden Ort eine Schautafel mit den Maßen 130 mal 100 Zentimeter anfertigen lassen, die Bilder und Erläuterungen zur Geschichte abbildet. Diese wurden von der Zukunftswerkstatt Schwarzatal organisiert und durch die Leader Aktionsgruppe so gefördert, dass der Kommune keine Kosten entstanden. Letzten Sommer waren diese Schautafeln auf dem Barigauer Turm erstmals zu sehen.

Die Tafeln wolle man nun gern an geeigneter Stelle im jeweiligen Ort aufstellen, so Ingo Kürsten. Hierzu sammle man als Ortsteilrat Vorschläge für den Aufstellungsort und werte diese dann für jeden Ort getrennt aus. Jeder sei aufgerufen, sich in seinem Dorf umzusehen und mitzuteilen, wo diese Tafel einen geeigneten Platz finden könnte. Aus den Vorschlägen wählt der Ortsteilrat dann einen geeigneten aus. Mit Hilfe des Bauhofs wolle man bis zum Ende des Sommers alle Tafeln aufgestellt haben.

Vorschläge sollen bis zum 30. April 2021 direkt an die Ratsmitglieder übermittelt werden. Außerdem können die Ideen über die Telefonnummer des Ortsteilbürgermeister oder die Mailadresse gemeinde-oberhain@web.de eingereicht werden.