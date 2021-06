Oberköditz hat jetzt ein neues Hotel - für Insekten

Oberköditz Die beiden Teichpaten Lothar Konrad und Eckhart Schubert haben ein schönes Kleinod geschaffen

Die warme Jahreszeit bedeutet auch für die Insektenwelt, dass die Reisesaison im Rinnetal beginnt. Die ersten Hotelgäste sind in das neu entstandene Insektenhotel am Teich in Oberköditz eingezogen.

"In liebevoller Detailarbeit haben Lothar Konrad und Eckhart Schubert ein schönes Kleinod mit der Hausnummer 21 geschaffen. Es ist ein schöner kleiner Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt. Die beiden Naturfreunde kümmern sich schon einige Jahre um diesen Teich und dessen Tierwelt", freut sich Gert Hertel vom Förder- und Heimatverein Köditz. In der Vergangenheit entstandene, undichte Stellen des Teiches wurden jetzt abgedichtet. Entenhäuser auf dem Teich aufgestellt, eine neue Sitzbank geschaffen und die Enten werden regelmäßig versorgt.

Das Königsee Stadtratsmitglied lobt: "Gerade unserer älteren Mitbürger und Gäste nutzen den Teich mit seinem Umfeld gerne zum Verweilen. Vielen Dank für das ehrenamtliches Engagement!"