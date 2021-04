Oberschöblings Feuerwehr wird jetzt 150 Jahre alt

Königsees Bürgermeister Marco Waschkowski überbrachte seinen Dank dazu symbolisch und stellvertretend für alle aktiven und ehemaligen Feuerwehrmänner und -frauen an Wehrführer Steffen Reise gemeinsam mit Ortsteilbürgermeister Lars Fiedler.

Oberschöbling Statt der eigentlich erhofften Jubiläumsfeierlichkeiten wurde der Geburtstag mit einem Bürgermeisterbesuch begangen

Lars Fiedler, Ortsteilbürgermeister im zu Königsee gehörigen Oberschöbling, hat das 150. Jubiläum der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr gewürdigt. In einer Grußbotschaft an alle Mitglieder erklärte er, das sei ein stolzes Jubiläum und ein schöner Beleg für langanhaltendes ehrenamtliches Engagement.

Stadtverwaltung, Bürgerschaft und natürlich alle aktiven und ehemaligen Feuerwehrmänner und - frauen könnten - so Fiedler weiter, stolz sein auf 150 Jahre organisiertes Löschwesen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und auf die Kameradschaft und den Zusammenhalt innerhalb der Wehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberschöbling wurde am 18. März 1871 gegründet, die Gründungsurkunde hängt noch heute voller Stolz im Gebäude der Feuerwehr. Ein rundes Jubiläum diene immer auch dazu, einen Blick in die Geschichte zu werfen und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Die Arbeit der Feuerwehrleute habe sich, erinnerte der Bürgermeister, seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als es eine erste Gründungswelle von Freiwilligen Feuerwehren gab, massiv verändert.

Lars Fiedler weiter: “Manche Veränderungen sind augenscheinlich, wenn ich zum Beispiel an die heutige Einsatzkleidung und die moderne technische Ausstattung denke. Andere Veränderungen sind weniger offensichtlich, so zum Beispiel die vielen neuen Aufgaben, die vor allem in den letzten Jahren dazu gekommen sind.”

Einsatzübungen, Fortbildungen und natürlich regelmäßiges Training stehen deswegen auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberschöbling auf der Tagesordnung. Auch die Zukunft wird neue Herausforderungen für die Feuerwehren bringen. Die veränderte Arbeitswelt, in der immer weniger Menschen Zeit für Ehrenämter aufbringen können oder wollen, der demographische Wandel und der Umstand, dass das gesellschaftliche Engagement des Einzelnen seinen früheren Stellenwert erst wieder erlangen muss, stellen auch die Freiwillige Feuerwehr vor eine große Herausforderung.

Zentraler Punkt werde dabei die Nachwuchsgewinnung für den freiwilligen Feuerwehrdienst sein. Wer bereits als junger Mensch dazu beitrage, dass Brände gelöscht und andere Gefahrensituationen entschärft würden, der erlebe eine Wertigkeit und eine Bestätigung, die viel zur positiven Entwicklung der Persönlichkeit beitrage, argumentiert der Ortschef.

Leider kann auch dieses Jubiläum derzeit nicht wie geplant gefeiert werden, da die Corona-Krise alles weiter fest im Griff hat. Dennoch ließ es sich Bürgermeister Marco Waschkowski nicht nehmen und überbrachte gemeinsam mit Ortsteilbürgermeister Lars Fiedler seinen Dank dazu symbolisch und stellvertretend für alle aktiven und ehemaligen Feuerwehrmänner und -frauen am 150. Geburtstag an Wehrführer Steffen Reise.

„150 Jahre freiwilliges Engagement, 150 Jahre freiwillige Feuerwehr zum Schutz anderer und nicht zuletzt 150 Jahre Kameradschaft – Zusammenhalt, der gelebt wird, so fassten die drei Männer die Jubiläumsbotschaft zusammen.