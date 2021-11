Oberweißbach sagt Lichterfest ab und ruft zum Lichterglanz auf

Dass es in der Adventszeit besonders in Oberweißbach leuchtend zugeht, kann den Einwohnern auch keine Pandemie streitig machen

Oberweißbach Der Wettbewerb „Schönster weihnachtlicher Lichterschmuck“ wird auch dieses Jahr stattfinden.

Die Nachricht kommt folgerichtig: Nun muss nach dem Weihnachtsglanz im Schwarzatal auch Oberweißbach (Landgemeinde Stadt Schwarzatal) sein traditionelles Lichterfest absagen. "Es ist einfach nicht die richtige Zeit zum unbeschwerten Feiern", so Fröbelstadtmarketing-Chefin Katharina Eichhorn gegenüber unserer Redaktion. Mit Ortschaftsbürgermeister Frank Müller habe sie auch die kommunalen Gremien, und die mit organisierenden Vereine informiert: "Die aktuelle Entwicklung der Inzidenzen der Corona-Pandemie sowie die Entwicklungen hinsichtlich möglicher Einschränkungen haben uns veranlasst die Veranstaltungen zum Lichterfest nicht weiter zu planen, sondern, schweren Herzens, abzusagen."

Jedoch wollen beide die Einheimischen auch und gerade deshalb bitten, ihre Häuser und Fenster weihnachtlich zu schmücken und zu beleuchten.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Wettbewerb „Schönster weihnachtlicher Lichterschmuck“ wirde auch dieses Jahr stattfinden. Bei der Prämierung könne sich jeder beteiligen. Die Stimmabgabe könne schriftlich auf den in den örtlichen Geschäften ausgelegten Handzetteln oder per E-Mail an froebelstadt@gmail.com bis zum 11. Dezember erfolgen. Jeder abgegebene Vorschlag komme ebenfalls zur Verlosung.

Stattfinden wird auch der Weihnachtsbaumverkauf über den Förderverein Südthüringer Dom am 11. Dezember zwischen 10 - 12 Uhr statt. Der Erlös kommt der Hoffnungskirche Oberweißbach zu Gute. Vorbestellungen von Weihnachtsbäumen können gerne an die Fröbelstadt Marketing GmbH und unter 03670562123 abgegeben werden.