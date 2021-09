Oberweißbacher Kinderfest in der Grotte trotzte dem Wetter

Oberweißbach Bei klassischen Spielen wie Eierlaufen, Dosenwerfen, Glücksrad und Heißer Draht gab es kleine Preise

Bei durchwachsenem Wetter hatte am Sonntag der Carneval Club Oberweißbach bei durchwachsenem Wetter zum alljährigen Kinderfest in die Grotte eingeladen.

"Bei guter Laune konnten die Kinder an verschiedenen Stationen aktiv werden und sich austoben. Bei den Mädchen der Roten Garde des CCO konnten sich die Kinder bei klassischen Spielen wie Eierlaufen, Dosenwerfen, sowie Glücksrad und Heißer Draht kleine Preise erspielen", berichtet CCO-Präsident Henry Koch.

Die Damen der Blauen Garde boten an, sich schminken zu lassen. Viele nutzten die Chance und verwandelten sich dadurch in Feen, Prinzessinnen oder auch Katzen und Tiger. Ganz besonders wurden die Stationen der Bergwacht Meuselbach und der Freiwilligen Feuerwehr Oberweißbach genutzt. Hier konnten die Kinder aktiv erleben, was die Arbeit eines Bergretters und eines Feuerwehrmannes ausmacht.

Das Highlight eines besonders schönen Nachmittages war die Vorstellung des Zauberers Roland von Georgenberg alias Roland Wozniak. Er fesselte mit seinen Geschichten und Zaubertricks nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern und Großeltern.

Umrahmt wurde das Fest musikalisch von den DJ's Marco und Ecky jr., die mit ihren Luftballonbasteleinen auch ganz hoch im Kurs standen.

Die Hüpfburg der Feuerwehr Neuhaus am Rennweg durfte natürlich nicht fehlen und wurde von den Kindern sehr gut angenommen.

Für das leibliche Wohl sorgten die Damen des CCO mit leckeren Kuchentellern, Muffins, Waffeln und Kaffee. Diejenigen, die es deftiger wollten, konnten zwischen Fett-& Leberwurstbroten sowie einer guten Oberweißbacher Bratwurst wählen.

CCO-Präsident Henry Koch betont: "Wir bedanken uns bei Firmen und Vereinen für die tatkräftige Unterstützung"

