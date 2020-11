Grabstätte aus römischer Kaiserzeit im Kreis Saalfeld-Rudolstadt entdeckt

„Mein Rücken!“ Matthias Reppin drückt das Kreuz durch, kreist mit den Schultern. Seit Sonnenaufgang hat er inzwischen gut vier Stunden mehr oder weniger knieend oder halb auf der Seite liegend verbracht, mit Schabern und Spateln den tonschweren Boden um eine Halbkugel aus grauschwarzem Material quasi grammweise beseitigt. Was da vor ihm zentimeterweise die Konturen wie eine halbierte Stehvase annimmt, ist ein Gruß aus Zeiten des Römischen Kaiserreichs – und es gibt hier, auf dem Feld direkt an der B 281 bei Oberwellenborn, noch viel mehr davon.

Ines Spazier, für Ostthüringen zuständige Gebietsreferentin im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, ist für ihre sonst eher nüchterne Art so ziemlich aus dem Häuschen. Was hier in Abständen von wenigen Metern aus dem per Bagger abgezogenen Boden wie ein längst verlandeter antiker Gurkentopf ragt, sei eine „richtig schöne Überraschung“ und eine „absolute Freude“: der erste großflächige Fundort von Urnengräbern aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung und also aus der römischen Mittelzeit in ganz Ostthüringen.

Erstmals archäologischer Querschnitt durch Ostthüringen

Wegen der Vielzahl der Fundstellen muss auch Grabungszeichner Matthias Reppin beim Freilegen der Urnen mit ran. Mit Spateln und Schabern arbeitet er sich an das eigentliche Grabgefäß heran. Foto: Jens Voigt

Die Archäologen suchen auf einer Breite von etwa 20 Metern auf der Trasse der Erdgasleitung 442, die zwischen Limbach bei Neuhaus und Niederhohndorf bei Zwickau als neuer Strang neben die bestehende Leitung verlegt wird. Macht also 110 Kilometer durch vier Thüringer Landkreise, die Spazier und ihre Grabungsteams auf Kosten des Gasversorgers nach wissenschaftlicher Lust durchwühlen dürfen. „Wir bekommen damit erstmals einen archäologischen Querschnitt vom Thüringer Wald bis zum Vogtland, das wird ein Riesenschritt für die Wissenschaft“, unterstreicht Spazier.

Wobei sie sich auf jene Gebiete entlang der Trasse konzentrieren, wo wegen der natürlichen Verhältnisse – Bodenqualität, verfügbares Wasser, Erze – oder wegen früherer Einzelfunde eine gewisse Wahrscheinlichkeit für historische Siedlungsstätten besteht. Im hiesigen Landkreis sticht für die Archäologen das Gebiet zwischen dem Roten Berg bei Kamsdorf und Oberwellenborn heraus, wo quasi jeder Meter links und rechts der künftigen Leitung untersucht wird, während man bis etwa Lausnitz in größeren Abständen graben wird und die Steillagen zur Saale hinunter und hinauf zur Saalfelder Höhe nur grob betrachtet hat.

„Die Weirasenke hier, der Orlagau oder das Tal der Weißen Elster, das sind alles sehr fruchtbare Landschaften, die eine frühe Besiedlung erwarten lassen und wo es auch bereits Hinweise gibt“, resümiert die Gebietsreferentin.

Etliche Grabbeigaben von Fibeln bis zu Messern

Immer schön vorsichtig: Per Pinsel werden die festen Bestandteile im Inneren einer Urne freigelegt – in diesem Fall nur verbrannte Skelettreste. Foto: Jens Voigt

Manchmal und gar nicht so selten gibt es aber dann doch Überraschungen. So auch auf dem Feld zwischen Oberwellenborn und Kamsdorf. Man habe, nachdem sich bei früheren Grabungen bronze- und teils eisenzeitliche Spuren wie Scherben, Steinäxte und Messerklingen fanden, eine weitere frühzeitliche Siedlung erwartet. „Als wir dann gleich mehrere Urnen gefunden hatten und die Datierung per Pollenuntersuchung auf etwa das Jahr 30 bis 100 nach Christi hinwies, waren wir doch ziemlich perplex“, räumt Spazier ein.

Inzwischen sind es um die 60 Urnen, die freigelegt und vorsichtig aus dem Boden gehoben wurden, um sie im Weimarer Landesamt von Anhaftungen zu befreien und weiter zu untersuchen. „Sie werden Schicht für Schicht geröntgt, um etwaige Gegenstände darin oder Risse zu erkennen, dann ausgeleert und der Inhalt untersucht, die Gefäße nach Möglichkeit wieder mit aufgefundenen Scherben zusammengesetzt“, erklärt Grabungsleiter Uwe Petzold. Teils habe man eher klobige und kleine Urnen nur mit Leichenbrand gefunden, teils aber auch mit verzierter Keramik und etlichen Beigaben wie Gürtelschnallen, Kleiderfibeln, Haken und Ösen von inzwischen zerfallenen Gewändern, Rasiermesser oder Schmuck.

„Hier wurden offenbar einfache wie auch höher stehende Menschen bestattet“, meint Petzold. Auf die Grablegung angesehener Ururur-Thüringer würden etwa Bärenkrallen hindeuten, die sich in einigen Urnen fanden – offenbar waren die Verstorbenen in Bärenfelle gehüllt verbrannt worden. Das Urnenfeld konzentriere sich auf etwa 100 Meter direkt auf einem sanften Hügel, von dem man einst wohl auf einen flachen See mit Wäldern, Feldern und verstreuten Weilern rundherum blickte. Möglicherweise also war das hier der Zentralfriedhof für etliche Siedlungen zu Zeiten der römischen Kaiser Caligula, Nero und Vespasian.

Grabungstechniker Frank Schönfeld dokumentiert per Fotokamera Lage und Tiefe des Fundorts einer Urne. Die Grabstellen liegen teils nur wenige Meter voneinander entfernt. Foto: Jens Voigt

Verbuddelt wurden die Urnen quasi knapp unter der Ackergrasnarbe in lediglich 20 bis etwa 40 Zentimeter Tiefe – was leider auch zur Folge hatte, dass vor allem in der Neuzeit die Landwirte mit Pflügen und Eggen so manches Knochenbehältnis zerlegten. Kaum ein Deckel ist gänzlich erhalten geblieben, manches Grabbehältnis wurde faktisch halbiert. „Deshalb müssen wir auch um die Fundstellen herum nach etwaigen Grabbeigaben suchen“, erklärt Petzold.

Dass der Grabhügel bei Oberwellenborn noch vor römischen Zeiten besiedelt gewesen sein könnte, halten Spazier und Petzold für ziemlich wahrscheinlich. „Wir lassen den Bagger auf jeden Fall noch eine dritte Schicht abziehen“, meint die Gebietsreferentin. Und dann, wenn der eigentliche Rohrleitungsgraben aufgetan wird, werden sie erneut nach Hinweisen suchen. Denn Archäologie hat weniger mit Glück und Zufall zu tun als mit Wissen und Gelegenheit – und vor allem Ausdauer.