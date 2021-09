Oberschöblinger Dorftrubel jetzt auch im Fernsehen

Oberschöbling Königseer Ortsteil hat sich im Herbst von seiner besten Seite gezeigt

Bei der Veranstaltung „Unser Dorf hat Wochenende“ vor zwei Wochen war der MDR in Oberschöbling mit zwei Kamerateams für die gleichnamige Sendereihe unterwegs. Jetzt kommt die Dorf-Reportage ins TV: Sonntag, 03.10.2021 um 9 Uhr im MDR-Fernsehen, so Pressesprecher Jens Borghardt. In der ARD-Mediathek sei die Sendung bereits am Samstag, 02.10.2021 ab 9 Uhr zu sehen.

Zur Sendung heißt es in der Pressemitteilung: „Unser Dorf hat Wochenende“ zeigt an jedem Sonntagmorgen die emotionalen und unterhaltenden Momente des Landlebens in Mitteldeutschland. Es geht um das Lebensgefühl und den Alltag im Dorf mit all seinen Höhepunkten, dem Miteinander, den Streitereien und Freuden. Es geht um die Zukunftspläne ebenso wie um die Sorgen der im ländlichen Raum lebenden Menschen. Aus über 150 Dörfern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat die MDR-Sendereihe schon berichtet, die Zuschauerresonanz des Formats sei enorm, betont der MDR.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Rudolstadt.