Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ökologisch orientierte Bildungsbürger im Zielgruppen-Visier

Oberweißbach “Ja, mit der Buchungsbestätigung ist alles in Ordnung, doch bei der Adresse gibt es wohl einen Fehler, denn bei Ort steht aus Versehen Schwarzatal…?” Sinngemäß so oder ähnlich haben sich 2019 Dutzende Dialoge zwischen den touristischen Leistungsanbietern wie dem Fröbelstadtmarketing und ihrer Geschäftspartnern zum einen und ihrer Kundschaft, den Gästen zum anderen abgespielt. Geschäftsführerin Katharina Eichhorn versucht einen betont neutralen Gesichtsausdruck, wenn sie auf die technischen Nachwirkungen der Namenswechsel (Oberweißbach, Lichtenhain, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach heißen jetzt zusammen Stadt Schwarzatal) in der Region durch die Gebietsreform zu sprechen kommt.“Wir Einwohner gewöhnen uns sicher früher oder später an die neuen Bezeichnungen. Und unseren Gästen erklären wir geduldig, dass die altbekannten Begriffe natürlich alle noch zutreffen”, sagt sie sehr diplomatisch.

Man muss ihr diese Haltung abnehmen, denn natürlich denken die Touristiker selbst seit Jahr und Tag nicht im Raster von Gemarkungsgrenzen. “Wer uns besucht, den interessieren Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, Landschaft und touristische Infrastruktur, aber nicht kommunale Grenzen und Google Maps ist tolerant, was die alten und die neuen Adressen angeht. Insofern sind die Erfolge im Tourismus im weiteren Sinne die von allen, die sich aktiv einbringen.”Bei allem übergreifenden Denken: Abgerechnet wird letztlich aber immer noch per Einheit. Und das bedeutet: Unter dem Strich steht bei den Besucherzahlen im Oberweißbacher Fröbelhaus ein Plus zwischen 10 und 13 Prozent in der Jahresbilanz, je nachdem, welche Kategorie man betrachtet. Auch der Umsatz im Museumsshop mit dem Angebot an Souvenirs, regionalen Produkten aber auch vielen Naturheilmitteln hat sich deutlich gesteigert.

Dieser Trend erfreut das Fröbelhaus-Team natürlich. Der Suche nach dem konkreten Grund dafür gibt Katharina Eichhorn aber nicht allzu viel Raum: “Das kann man nicht so genau abgrenzen”. Doch wenn sie aufzählt, was es 2019 alles für Premieren gab, wird klar, dass der Zuwachs mehr als verdient ist. Sie ergänzen die Routinen, wozu die Klarheit darüber gehört, dass Oberweißbach und Lichtenhain als Teile der neuen Landgemeinde Schwarzatal weiterhin staatlich anerkannte Erholungsorte sind und dass die Zertifizierung der Touristinformation souverän verlängert werden konnte.

Journalisten als bundesweite Multiplikatoren

Ein besonderer Effekt hat seine Ursache in einer Aktion der Thüringer Tourismusgesellschaft TTG, die 2018 eine Pressereise organisierte, in dessen Folge Veröffentlichungen in überregionalen Medien einen deutlichen Aufschwung brachten, der sich auch direkt auf die Zeitungsartikel zurückführen ließ. Besonders ein gesundheitsbewusstes und Naturheilverfahren zugewandtes Publikum war von der Kräuter-, Olitäten- und Buckelapotheker-Tradition des Landstrichs angezogen.

In diese Ausrichtung passt auch der 2019 an das Fröbelhaus-Team verliehene “Wandernde Heilkräuterpreis der Stadt Königsee”, der für erneute regionale Aufmerksamkeit sorgte. Die 1000 Euro Preisgeld, so die Chefin, sind gut verwendeter Eigenanteil für ein Leader-Förderprojekt, das den Umzug und die Renovierung des Olitätenstübchens in die Bibliothek im Erdgeschoss zum Inhalt hat.

Anziehungswirkung entfaltete auch die 2019 erstmals mit einem Kräuterfest verbundene Saisoneröffnung der digitalen Kräuterspur. Und nicht zuletzt hat sich die für alle Teilnehmer erfolgreich abgeschlossene Kräuterpädagogen-Ausbildung durch die Gundermann-Schule in Oberweißbach als nützliche Echo-Kammer erwiesen.

Automatische erhobene Übernachtungszahlen werden mit Spannung erwartet

Solche Signale gehen natürlich nicht nur vom Fröbelhaus selbst aus, erwähnt Katharina Eichhorn und kommt auf die Zusammenarbeit vieler Akteure in der Region zurück, unter denen die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn, der Tourismusverein Rennsteig-Schwarza und die Zukunftswerkstatt Schwarzatal die wichtigsten sind. Die Premiere des Fröbelwaldfestes, die Neuauflage des Tags der Sommerfrische und - als Saisonfinale - des Adventszaubers im Schwarzatal mit dem Titel “Sieben auf einen Streich” haben natürlich das ihre zum positiven Gesamtergebnis beigesteuert.

Jetzt sind alle gespannt auf die ersten belastbaren Übernachtungszahlen, die sich nach der Einführung der Schwarzatal-Gästecard vor einem Jahr ergeben haben. Seitdem kennen die Touristiker tagesgenau die Werte und können sie, ab Ende Januar 2020 auch realistisch monatsweise miteinander vergleichen.