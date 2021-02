Oelzer Karnevalisten veröffentlichen einen Verzichtsappell

Bilder wie dieses Archivfoto wird es in diesem Jahr in Katzhütte und Oelze nicht geben.

Der Kanevalverein Oelze hat sich angesichts der jüngsten Verstöße gegen die Coronabestimmungen in Jüchsen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mit einem Appell an die Närrinnen und Narren im Schwarzatal gewandt. In einem auch über soziale Netzwerke verbreiteten Aufruf heißt es, man bitte eindringlich, auf eventuell geplante, private Karnevalsumzüge zu verzichten. Der Karnevalverein Oelze habe sich auch frühzeitig dazu entschieden, keine Veranstaltungen in dieser Saison durchzuführen, um Zuschauer und Akteure vor möglichen Strafen zu schützen.

Es falle keinem Narren leicht, vor allem nicht in dieser "heißen" Phase, auf Karneval zu verzichten. Doch müssen man die ganze Kraft, Energie und die Ideen auf die nächste Saison verschieben, die man dann hoffentlich - wenn auch sicher unter anderen Bedingungen und Voraussetzungen - wieder in der Narrhalla im Rohrhammer feiern werde.

Damit allen die Zeit ohne Karneval nicht allzu schwer fällt, hat der Verein sich kleine Überraschungen via Internet überlegt. Der Verein ruft auf: “Schaut einfach an den eigentlichen Veranstaltungstagen auf der Facebookseite bzw. auf Youtube vorbei. (06.02./11.02.-14.02)"

Youtube: Karnevalverein Oelze

https://www.youtube.com/channel/UChWAyhcG2bO_yGM4oRj1YCQ