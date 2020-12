Ohne Böller geht's in Rudolstadt ins neue Jahr

Rudolstadt Rudolstadt erinnert an Verbot von Feuerwerkskörpern in der Altstadt und rund um das Schloss

Es wird in diesem Jahr dringend empfohlen, grundsätzlich auf das Böllern und Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu verzichten. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Klasse 2 in der Rudolstädter Altstadt und rund um den Gebäudekomplex des Schlosses Heidecksburg ohnehin verboten ist. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde im Amtsblatt vom 17. November 2020 bereits bekannt gemacht.

Zudem wird darauf aufmerksam gemacht, dass am Silvester- und Neujahrstag bundesweit ein An- und Versammlungsverbot gilt. Veranstaltungen im öffentlichen Raum zur Begehung des Jahreswechsels sind untersagt, ebenso der Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit. Die Ausgangsbeschränkung wird über Silvester gelockert und gilt am Neujahrsmorgen von 3 bis 5 Uhr.

Verbot gilt der Entlastung der Krankenhäuser

„Mit diesen Informationen wollen wir als Stadt allen Bürgerinnen und Bürgern nochmals ans Herz legen: Verzichten Sie in diesem Jahr auf das Abbrennen von Pyrotechnik in der Silvesternacht. Es geht nicht darum, Spaß zu verbieten, sondern darum, unsere Krankenhäuser und Notaufnahmen von zusätzlichen Verletzten, die bei Unfällen mit Pyrotechnik jedes Jahr vorkommen, zu entlasten. Die Mitarbeiter im Krankenhaus arbeiten bereits jetzt am Limit. Respektieren Sie das bitte“, so teilt es die Stadt Rudolstadt auf ihrer Internetseite mit.