Oktober 2020 in der Region – einfach Herbst

So einen Monat hatten wir schon lange nicht mehr – trüb, viel zu nass und nur marginal zu warm. Ein wahres Pendant zum diesjährigen spätsommerlichen September. Vorwiegend Tiefdruckeinfluss herrschte über den gesamten Monat, dreizehn Tiefdruckgebiete von A wie Andrea bis zu M wie Marola ließen in Bezug auf Niederschlag keine Wünsche offen. Hochdruckeinfluss gab es nur sporadisch und mehr oder weniger nur am Rande.

Die ersten drei Tage des Oktobers waren zugleich mit die wärmsten, das Maximum von 19,6 Grad Celsius in subtropischer Luft blieb nur knapp unter der Marke für einen Bergsommertag. Dazu waren in den ersten vier Tagen knapp 50 Prozent der gesamten Sonnenscheindauer des dann gar nicht so sehr Goldenen Oktobers zu verzeichnen. Ja, das war es dann erstmal mit eitel Sonnenschein. Vom 5. bis 9. Oktober folgte die niederschlagreichste Periode des Monats, satte 80 Liter pro Quadratmeter in fünf Tagen. In diesem Zeitraum lag dank Tief Cathrin auch der stürmischste Tag, Böen der Windstärke 8 am 6. Oktober, zugleich aber auch der einzige Tag mit dieser Windstärke.

Laubfall setzte verspätet ein

Die zweite Oktoberdekade war die sonnenscheinärmste mit knapp neun Stunden in zehn Tagen, an vier Tagen war es völlig düster. Mit einem Temperaturmittel von 2,7 Grad wurde der 11. Oktober der kälteste Tag des Monats, am Rande von Hoch Ottmar war maritime Polarluft eingeflossen. Bemerkenswert – in dieser maritimen Polarluft gab es vom 14. bis 18. Oktober nur äußerst geringe Temperaturschwankungen. Innerhalb dieser fünf Tage war eine Temperaturdifferenz von gerade einmal 2,9 Grad, Maximum 5,4 und Minimum 2,5 Grad zu konstatieren. Der niederschlagreichste Tag wurde der 14. Oktober. Am östlichen Rand von Tief Gisela, welche über Tschechien und Polen Richtung Norden zog – einer sogenannter V(fünf)b-Zugbahn – fielen immerhin 34 Liter pro Quadratmeter an diesem Tag. In der Summe kamen im Oktober 184 Liter pro Quadratmeter vom Himmel, fünfnassester Oktober seit 1940. Leider war keine einzige Flocke dabei, nur an einem Tag gab es einen leichten Frostgraupelschauer, das war es schon mit der festen Materie von oben. Das Monatsminimum wurde am Morgen des 19. Oktober gemessen, 0,5 Grad Celsius auf dem Bornhügel und minus 2,1 Grad in Steinach unterhalb des Vogelsbergs.

Zu Beginn der dritten Dekade wurde es noch einmal sehr mild. Im Warmsektor der beiden Tiefs Imka und Jadranka wurde subtropische Warmluft nach Deutschland transportiert, Maximum 15,4 Grad. Bis zum 20. Oktober lag die mittlere Temperatur des zweiten Herbstmonats exakt beim klimatologischen Mittelwert, diese drei Tage verpassten dem Oktober noch einen leicht zu milden Touch. Das Monatsmittel von 6,6 Grad bedeutet ein Plus von 0,4 Grad – normaler Schwankungsbereich wenn man so will. Trotz der häufigen und mitunter ergiebigen Niederschläge war es gefühlt ein doch eher ruhiger Herbstmonat, eben irgendwie einfach Herbst. Und so verlief dann auch der Rest des Monats im grauen Bereich, viel Nebel, immer wieder etwas Regen oder Sprühregen, hin und wieder etwas auffrischender Wind. Auffallend zum Monatsende war, dass noch relativ viel Laub an den Bäumen war, gegenüber der phänologischen Statistik setzte dieses Jahr der Laubfall verbreitet etwa 14 Tage später ein.

Kälte vorerst nicht in Sicht

Die restlichen Klimawerte des Oktober im Vergleich zum Vorjahr: Relative Luftfeuchte 93 % (90), Bedeckungsgrad 91 % (73), Tage mit Nebel 27 (23), Tage mit Böen der Windstärke sechs 17 (14), mit Böen der Windstärke acht einer (4), Tage mit Gewitter ebenfalls Null (1), ebenso Fehlanzeige bei den Tagen mit Frost (6).

Und wie wird der November? Vorerst sieht es nach überwiegendem Hochdruckeinfluss aus, zumindest bis zur Monatsmitte. Richtige (!) Kälte ist bis dahin nicht in Sicht, erst ab dem 17./18 November könnte sich da etwas drehen, und zwar auf Ost mit einem Kaltlufteinbruch. Aber das ist noch Spekulation, zu weit weg im Zeitfenster. Interessant jedoch ist, das bis zum Jahr 2000 der 17. November derjenige Tag war, an dem die Tagesmitteltemperaturen im Durchschnitt in den Frostbereich gerutscht sind. Seither hat sich dieser Zeitpunkt allerdings um etwa acht Tage nach hinten verschoben.