Oliver Weder führt SPD in Rudolstadt

Oliver Weder bleibt Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Rudolstadt. Die Mitgliederversammlung hat den Chefdirigenten der Thüringer Symphoniker einstimmig wieder gewählt. Weder habe als langjähriger Kreistagsvorsitzender und Stadtrat in Rudolstadt einiges an lokalpolitischer Erfahrung gesammelt und genießt Vertrauen weit über Parteigrenzen hinaus, heißt es in einer Mitteilung. Zu seinen Stellvertretern wurden Alexander Meinhard-Heib und Katrin Glaser gewählt, Wolf-Dietrich Sauter und Petra Rottschalk zu Kassenwart und Schriftführerin.

Für Innenstadt und Heinepark

Gemeinsam mit der Stadtratsfraktion wolle man sich verstärkt für mehr Wohn- und Freizeitqualität in der Innenstadt einsetzen und endlich auch den Heinepark aufwerten und aus seinem Dornröschenschlaf erwecken. Die von Landesseite angekündigten Investitionsprogramme für die Kommunen und die gute finanzielle Lage der Stadt ließen mutigere städtebauliche Programme - auch in den neuen Ortsteilen - zu, heißt es weiter. Die lange Jahre selbstständige SPD Schwarza hat sich in diesem Zuge dem Rudolstädter SPD-Ortsverein angeschlossen. Gemeinsam sei man durchsetzungsfähiger und personell besser aufgestellt. Oliver Weder: „Die SPD hat es nach den letzten Wahlen alles andere als leicht – dennoch sind wir in Stadtrat und Kreistag die Stimme der Vernunft, des Ausgleichs und der sozialen Gerechtigkeit. Wir wollen für Rudolstadt langfristige Zukunftschancen suchen und dabei alle Bürger mitnehmen.“