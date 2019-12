Oranjes und Olitäten oder: „Breaking Bad“ in Oberweißbach

Welche Weihnachtsgeschichte könnte man an einem Amtsgericht erwarten? Vielleicht jene, dass auch Missetäter Menschen bleiben und den Wunsch haben, das Fest lieber im Kreise der Familie zu verbringen, als auf einem Sechs-Mann-Zimmer in der “üblen” (Zitat Richter Andreas Spahn) Justizvollzugsanstalt Hohenleuben?

Im gegenseitigen Einverständnis verkürzter Ladungsfristen saß deswegen das Schöffengericht in Rudolstadt über einer Angelegenheit, die erst am 23. August 2019 aufflog. Die holländischen Brüder Claas* (51) und Leif* (44) wurden in Oberweißbach inmitten ihrer Hanfplantage erwischt und saßen seitdem in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwältin schildert zusätzlich einen Vorfall auf der Autobahn A3 bei Emmerich am Niederrhein, als die Polizei im Kofferraum der beiden 90 Marihuanasetzlinge findet, von denen allerdings fast zwei Drittel verdorrt waren und bemisst dann im Hauptvorwurf mit vielen chemischen Details die Essenz der Pflanzen in der Plantage auf fast zwei Kilogramm Haschisch mit einem Wirkstoffgehalt, der sich auf das 35-Fache der Menge summiert, die als nicht gering und damit, was den persönlichen Besitz angeht, als gerade noch erlaubt durchgeht.

Günstige Häuser im Osten gaben den Ausschlag

Richter Andreas Spahn hat einen der seltenen Momente, in denen er seine Sachlichkeit auf der Seite lässt und fragt mit unverhohlener Neugier: “Was, um alles in der Welt, verleitete Sie denn dazu, ausgerechnet in Oberweißbach eine Hanfplantage einrichten zu wollen??” Die Antwort ist frappierend einfach: “Ich wollte ein neues Leben beginnen”, sagt Claas, der früher lange Lokführer bei den Nederlandse Spoorwegen war. Und dazu habe er ein Haus gesucht. Die gleich hinter der holländischen Grenze waren ihm zu teuer, also suchte er im Internet so lange, bis der Preis stimmt und stellte fest, dass dies durchaus mit der Entfernung zusammenhängt.

In der Rudolstädter Straße 73 in Oberweißbach wurde er fündig und habe dort auch renovieren wollen. Doch irgendwie musste er auch an das Geld dafür kommen. Er verfiel auf die Idee, Hanfpflanzen anzubauen. Sein Plan sei gewesen, diese dann in Amsterdam zu verkaufen. Für einen Gramm-Preis von etwa fünf Euro, erklärte er dem in dieser Frage stets interessierten Richter, der prompt mit seiner Kenntnis des Marktpreises in Thüringen antwortete: ”Hier zahlt man locker das Doppelte!”

Bei diesem Faktor bleibt es aber nicht, was die verschiedenen Rechtslagen in Deutschland und den Niederlanden hinsichtlich der Legalität angeht. In Thüringen ist seit Anfang 2017 das Limit für die nicht geringe Menge bei 10 Gramm.

Mitangeklagter Leif, er arbeitet in einem Blumengroßhandel, wird an diesem Morgen aussagen, dass er seinem Bruder den neuen Lebensstart durchaus gegönnt habe, allerdings nicht begeistert davon war, dass er mit in Deutschland illegalen Methoden finanziert wurde. irgendwann habe er sich aber dann doch breitschlagen, ihm dann und wann dabei zu helfen und wurde prompt erwischt, als er gerade mit Claas beim Verpacken der Ware war.

Denn bei aller Unbedarftheit, die Sache mit dem Anbau haben die beiden mit viel Ernsthaftigkeit betrieben, mindestens semiprofessionell, wie auch die Staatsanwältin bescheinigt. Das Gutachten des Landeskriminalamtes hat die Pflanzen untersucht und in den zwei untersuchten Chargen einen Wirkstoffgehalt von jeweils fast 16 Prozent bescheinigt: “Rein gärtnerisch eine respektable Leistung!”Vor Ort hatten die beiden technische Vorrichtung zur Beleuchtung und Bewässerung vorgesehen, ein Zelt gebaut. Nur zwei Häuser weiter ist das Fröbelhaus, indem neben den Andenken an den Reformpädagogen vor allem die Tradition des Kräuterlandes Thüringen hochgehalten, auf die besonderen klimatischen Qualitäten des Standortes hingewiesen wird und der Kräuterlehrpfad von hier quasi in Steinwurfweite an der Plantage vorbei führt.

Misstrauische Nachbarn holten die Polizei

Nur das mit den zugehängten Fenstern am Haus hätten sie vorher noch einmal durchdenken sollen. Leifs Verteidiger wird in seinem Plädoyer auf diesen “Fehler” eingehen. Diskretion müsse eben nicht immer zwangsläufig mit Abgeschiedenheit einhergehen. “Mein Mandant hat die speziellen Funktionsweise dörflicher Lebensgemeinschaft unterschätzt”, appelliert er mit einem Schmunzeln und in Unkenntnis des Umstandes, dass sich Oberweißbach bis Jahresanfang noch des Stadtrechts rühmen konnte. Wenn hier fremde Autokennzeichen und dazu noch aus dem Ausland auftauchen, dann wird das nicht nur wahrgenommen, sondern die Nummer auch notiert. Die Nachbarn als “Volkskommissare” blieben also nicht untätig und die polizeiliche Razzia Ende August war die logische Folge.

Nichts mit Schmonzetten hat der Umstand zu tun, dass trotzdem eine Straftat vorliegt. Weil beide bei Deutschlands Justiz eine weiße Weste haben und bei Claas in Holland frühere Verfehlungen zumindest nicht einschlägig sind, weichen die Anträge der beiden Verteidiger, die der Staatsanwältin und das Urteil des Schöffengerichts kaum voneinander ab. Claas wird zu 20, Leif zu 8 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die jeweils zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Einen Nutzen hat auch die Roland-Bühne Saalfeld, an die Claas 1500 und Leif 600 Euro überweisen müssen.

Das Haus in Oberweißbach ist nach dem Entschluss von Claas jetzt wieder auf dem Markt, er will den Neustart bei seinem Bruder versuchen. Als nach Rechtsmittelverzicht auch das Urteil gültig wird und die Haftbefehle aufgehoben werden, kann Antje*, die Schwester der beiden, ihre Brüder doch noch mit auf die vorweihnachtliche Heimreise nach Holland nehmen.

Und Kräuter gibt es in Oberweißbach demnächst nur wieder legal auf den Wiesen rundum und Olitäten im Shop des Fröbelhauses.

*Namen geändert