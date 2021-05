Ortschaftsrat Meuselbach-Schwarzmühle tagt am Donnerstag

Meuselbach-Schwarzmühle Mitglieder wollen im Traditionslokal auf der Kuppe Investitionsempfehlungen für den Stadtrat Schwarzatal beraten und verabschieden

Zum ersten Mal seit Gründung der Landgemeinde Stadt Schwarzatal ist auch eine Sitzung des Ortschaftsrates Meuselbach-Schwarzmühle nicht nur ortsüblich bekannt gemacht worden, sondern gelangte die Einladung auch an unsere Redaktion. Zum 3. Mal tritt sich das Gremium und hat dafür am Donnerstag um 19 Uhr einen besonderen Ort ausgesucht. Auf der Meuselbacher Kuppe, für die man seit drei Jahren und bisher vergeblich nach einer Nachfolge der vorher neun Jahre dort gastierenden Wirtsleute Astrid und Thomas Rother sucht, wird nach einleitenden Informationen von Schwarzatal-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner und Ergänzungen von Ortschaftsbürgermeister Jörg Peter der wichtigste Punkt in einem Haushaltsjahr für den Rat der Ortschaft einer Landgemeinde beraten. Es geht um Empfehlungen von Vorhaben und Investitionen in der Ortschaft Meuselbach-Schwarzmühle an den Stadtrat der Stadt Schwarzatal. Anschließend gibt es den Punkt Informationen und Anfragen.

Trotz Tagungsort im früheren Ausflugslokal gibt es noch keine Entwarnung, was die Pflicht zum Tragen von Masken (mindestens FFP2-Standard) angeht, die während der gesamten Sitzungszeit zwingend von jedermann getragen werden müssen.