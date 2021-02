Ortsdurchfahrt Horba einziges Thema im Königseer Stadtrat

Extrem knapp ist die Tagesordnung der ersten Stadtratssitzung in Königsee in diesem Jahr gehalten, die am 15. Februar stattfindet. Ab 19 Uhr stehen im Ratssaal der Stadt (Markt 1) nach dem üblichen Formalitäten nur eine Ausgabeermächtigung während der vorläufigen Haushaltsführung 2021 für den Ausbau der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Horba vom Ortseingang bis einschließlich der Kreuzung am Denkmal auf der Tagesordnung. Im Punkt Anfrage der Stadtratsmitglieder ist von einer der Wählergruppe FFW/Linke offene Liste/DIE LINKE zu Ausschusssitzungen während Corona die Rede.

Selbst auf eine Bürgerfragestunde, sonst traditioneller Bestandteil der Stadtratssitzung, hat man diesmal verzichtet. “Wir wollen alles tun, damit die Sitzung so kurz wie möglich wird und den zusätzlichen Einschränkungen auch dadurch Rechnung tragen”, so der Bürgermeister auf Nachfrage. Zu jenen gehört auch dieser Hinweis: Die Teilnahme an der Sitzung ist nur unter Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2, KN 95 oder N 95) gestattet. Die Eintragung in die Anwesenheitsliste mit dem eigenen Stift ist verpflichtend. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Anzahl der Gäste unter Einhaltung der Vorschriften begrenzt ist.