Paul Millns (links) mit seiner Band im Meininger Hof in Saalfeld.

Saalfeld Der Brite sprach auch über seine Songs und ein bisschen über sein Leben.

Paul Millns begeisterte am Donnerstagabend sein Publikum im Meininger Hof in Saalfeld an den Tasten des Flügels. Gemeinsam mit seiner Band war der Brite dort zu Gast und erzählte auch einige kurze und gleichsam humorvolle Anekdoten zu seinen Songs und dem Programm. Etliche Zuhörer deckten sich im Anschluss mit CDs und Schallplatten ein, die die Musiker auch gern mit Widmung signierten.