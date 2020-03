Pause in Rudolstadts Kindergärten? Nein, es wird gewuselt

Seit Dienstag sind die Kindergärten geschlossen. Nur noch eine Notbetreuung wird angeboten. Wie das funktioniert? Wir haben uns umgehört. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Hut ab vor den Eltern, wie sie das bewerkstelligen.“ Das sagt Susann Beutler, Geschäftsführerin des Diakonievereins Rudolstadt. Im christlichen Kindergarten „Baum des Lebens“ sind am Donnerstag drei Kinder in der Betreuung – bei einer Kapazität des Hauses von 105 Plätzen. „Die Eltern haben es sehr gut hinbekommen, das alles zu organisieren. Wir hatten mit mehr Kindern gerechnet. Ich denke aber, es werden mehr Kinder, wenn weitere relevante Berufsgruppen dazu kommen“, meint sie. Schon am Donnerstag wurde ein neuer Antrag gestellt. Unterdessen nutzen Erzieherinnen die Zeit für Konzeptarbeit oder das Portfolio, das für jedes Kind Pflicht ist.

Vor dem Haus in der Großen Allee steht ein Container. Er ist schon halb voll. „Ja, wir haben einen Container bestellt. Wir räumen auf und misten aus. Man glaubt gar nicht, was sich so alles anhäuft. Im laufenden Betrieb wäre das nicht zu schaffen“, so Susann Beutler. Melanie Westphal, die stellvertretende Leiterin des Hauses, ist vor Ort. Sie und ihre Kolleginnen geben zu: Es bleibt ein mulmiges Gefühl. „Wir haben auch kleine Kinder zu Hause, wir haben auch Angst“, sagen sie. „Das hätte alles schon viel früher passieren müssen“, findet Hausmeister Stefan Unger. Sie fragen sich: Diese eine Woche konnte man noch gut überbrücken. Aber was kommt dann?

Mit den Mitarbeitern im Kontakt

„Die Kinder sind unterwegs. Wir haben das Glück, dass sich unsere Einrichtung so nah in der Natur befindet, da begegnet man niemandem“, berichtet Gabriele Matiss, Leiterin des Awo-Kindergartens Knirpsenland in Volkstedt-West. Hier waren am Donnerstag drei Kinder vor Ort. Sechs sind für die Notbetreuung angemeldet. Zwei Mitarbeiterinnen kümmern sich in Früh- und Spätschicht um sie. „Es war erstaunlich, wie vernünftig die Eltern reagiert haben. Es gab einige Anfragen. Wer die Betreuung für sein Kind in Anspruch nimmt, hat sich das vom Arbeitgeber bescheinigen lassen. Am Montag haben alle Eltern eine E-Mail bekommen mit den aktuellen Informationen und dem Versprechen, dass wir sie auf dem Laufenden halten“, so die Leiterin. Ihr Büro ist die ganze Woche über besetzt.

In der ersten Wochenhälfte war man mit dem Desinfizieren des Spielzeuges beschäftigt, Inventar und Lebensmittel wurden überprüft. Erzieherinnen, die jetzt nicht vor Ort eingesetzt sind, arbeiten im Homeoffice, schreiben Entwicklungspläne. Die Hausmeister sind mit dem Streichen von Bänken und Außenarbeiten befasst. „Wir haben in diesen Tagen gemerkt, wie wichtig der Kontakt zu den Mitarbeitern ist. Es sind viele Fragen zu beantworten. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, über die wir uns verständigen“, erläutert sie.

Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen

Im DRK-Kindergarten „Henry Dunant“ waren am Donnerstag sieben Kinder vor Ort, neun sind für die Notbetreuung angemeldet. „Wir halten an unseren regulären Öffnungszeiten von 6 bis 17 Uhr fest“, so Leiterin Jana Hartig. Täglich werden die aktuellen Zahlen an die Stadt gemeldet. „Wir haben uns genau an die Vorgaben gehalten und stehen im engen Kontakt mit dem Träger per E-Mail und Telefon. Dadurch, dass ein Wochenende dazwischen war, konnten wir alles gut vorbereiten“, sagt sie.

Die Zeit jetzt wird genutzt, „um Dinge zu erledigen, die sonst zu kurz kommen. Jetzt ist die Zeit dafür da, und nun wünschen sich alle Normalität“. Jana Hartig rechnet in der kommenden Woche mit einer größeren Zahl an Kindern in ihrem Haus. „Wir sind viel damit beschäftigt, Informationen rauszugeben und Fragen zu beantworten“, beschreibt sie die Situation.

In Rudolstadt sind in den Kindergärten (Stand Donnerstag) 20 Kinder in der Notbetreuung, in den Saalfelder Kindergärten sind es aktuell 42.