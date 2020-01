Pfand aufs Handy: Was hält Saalfeld-Rudolstadt davon?

Können Pfandsammler künftig nicht nur nach Flaschen, sondern auch nach Handys suchen? Nach Wunsch der Bündnisgrünen sollten 25 Euro Pfand auf Handys und Tablets erhoben werden. Erhofft wird damit ein höherer Anreiz für Nutzer, Altgeräte zurückzugeben und nicht ewig daheim im Schrank liegen zu lassen oder letztendlich wegzuwerfen. Denn darin stecken jede Menge Stoffe wie Gold, Silber und Kupfer, die wiederverwendbar sind. Das halte den Wertstoffkreislauf aktiv. Die Bundesgrüne-Fraktion wird in einem Antrag im Januar die Bundesregierung auffordern, mehr zur Vermeidung von Elektroschrott zu tun. Was halten Händler und Kunden in Saalfeld-Rudolstadt davon?

Matthias Lasch ist Inhaber von „Das Telefon Haus“ in der Rudolstädter Innenstadt. In seinem Laden repariert er Smartphones.

Stephanie Erben, Stadträtin in Rudolstadt und Landessprecherin der Thüringer Grünen, unterstützt den Vorschlag. „Die Idee ist sicherlich klug. Wir werfen Dinge, die einen Wert haben, nicht einfach weg. Der Vorschlag zielt darauf ab, Sammelwerte deutlich zu machen. 25 Euro entfalten eine Wirkung, damit niemand das Handy einfach wegwirft.“

Funktionieren könne das Modell ihrer Meinung nach nur, wenn der Handel mitmache. Logistisch sehe sie keine Probleme, da Händler Platz hätten, die kleinen Smartphoneteile zu lagern. Handel und Werbung müssten aber aufhören, immer gleich den Neukauf zu suggerieren.

Recycling-Angebote auch ohne Pfand

Bei K+B Expert in Rudolstadt tauscht man bereits Alt gegen Neu und schafft so einen Anreiz, Altgeräte recyceln zu lassen. „Ankauf bei Neukauf“ steht auf den Plakaten in der Smartphone-Abteilung. Kunden erhalten hier zwischen fünf und 300 Euro für ein altes Gerät, je nach dessen Alter und sofern es funktioniert. Der Gewinn kann dann beim Neukauf eingesetzt werden. Michael Krell, stellvertretender Marktleiter, sagt, dass dieses Angebot gerade beim Erwerb hochpreisiger neuer Geräte zur Gegenfinanzierung genutzt werde.

Seit Juni 2019 biete man diesen Aufkauf an. Die Altgeräte werden dann von einer Partner-Firma fachgerecht recycelt. Auch ganz alte Handys können Kunden hier kostenlos entsorgen. Genutzt werde das Angebot mal drei Mal, mal zwölf Mal im Monat. Zudem bietet man hier wiederaufbereitete Handys an – sogenannte refurbished Geräte. Eine dritte Option sei der Tausch des Akkus im bestehenden Smartphone, der jedoch, sofern kein Komplettschutz abgeschlossen wurde, nicht kostenfrei ist.

Die Idee mit dem Handy-Pfand findet Michael Krell sinnvoll. Er hinterfragt jedoch, an wem letztendlich die Kosten dafür hängen bleiben. Auch für André Günther, Marktleiter Medimax Saalfeld und Unterwellenborn, muss der Aufwand wirtschaftlich nachvollziehbar sein, bevor ein solches Konzept an den Start geht.

In seinem Berufsalltag ist das Thema Recycling von Elektronik schon dauerhaft präsent. „Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns in der Branche nicht neu. Wir suchen immer nach Lösungen“, so Günther. Im Eingangsbereich gebe es Rückgabestationen für alte Geräte wie Smartphones. „Wir haben auch immer mal Ankaufaktionen auf zum Beispiel Fernseher, Navis oder hatten es früher auf Videorekorder.“

Mehraufwand für Händler sollte nicht zu groß werden

„Wir nehmen grundsätzlich Altgeräte an. Wir sammeln auch Akkus und geben die in regelmäßigen Abständen ab“, sagt Stefan Brandt vom Telefon Haus in Rudolstadt. Wahlweise können Kunden ihr Handy vor Ort reparieren lassen. Der Idee mit dem Pfand steht er prinzipiell offen gegenüber. Doch sollte auch aus seiner Sicht der Mehraufwand für Händler nicht zu groß werden. Einen Punkt, den auch André Günther betont, da schon jetzt ein erheblicher bürokratischer Aufwand bei der Entgegennahme von Altgeräten bestünde.

Reparatur statt Neukauf

Eine langfristige Lösung zur Schrottvermeidung sieht Stephanie Erben auch darin, Geräte so zu bauen, dass die Teile ohne größere Umstände austauschbar sind. „Das Wirtschaftssystem ist so angelegt, dass immer neu gekauft wird. Das Handel muss sensibilisiert werden.“ Bereits die Werbung trichtere ein, dass man immer auf den neuesten Stand der Funktionen bleiben müsse. Politik könne da ansetzen und Handel und Gesellschaft deutlich machen, dass nicht alles neu sein muss. Als positives Beispiel nennt sie „Repair-Cafés“, wo kaputte Elektrogeräte repariert und somit weiter nutzbar gemacht werden. Solche gibt es in Erfurt, Jena, Gera und Gotha.