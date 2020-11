Pflegeheime in Saalfeld-Rudolstadt: In das Zimmer nur im Ausnahmefall

Im Frühjahr waren Besuche in Alten- und Pflegeheimen vorübergehend ganz verboten. Jetzt steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an – und damit wächst die Sorge vor einem Krankheitsausbruch. Bewohner und Angehörige müssen wieder mit Einschränkungen leben.

Gerade hatte sich der Zustand ihrer vorwiegend bettlägerigen und schwer dementen Schwiegermutter wieder ein bisschen verbessert, schreibt Annett auf der Facebook-Seite unserer Redaktion. Nun gibt es wieder keine Möglichkeit, sie auf ihrem Zimmer in einem Rudolstädter Seniorenheim zu besuchen. „Die Politik hat den Weg geebnet, dass es nicht wieder so sein muss, die Betreiber der Einrichtungen hatten meines Erachtens genügend Zeit seit der ersten Welle, sich auf diese Situation vorzubereiten. Das haben sie ganz offensichtlich nicht getan. Die Leidtragenden sind wieder die alten Menschen, die in ihrem Leben schon so viel schlimme Dinge mit- und durchmachen mussten und die jetzt eben nicht in der Lage sind, Besucher zu empfangen oder zu telefonieren“, so ihre Meinung.

Unterschiedliche Regelungen

Ein Grund, nach den aktuellen Regelungen zu fragen. Das Schild an der Eingangstür zum Awo-Seniorenheim in Volkstedt-West ist nicht zu übersehen. „Wir sind jetzt wie im späten Frühjahr wieder in Phase gelb“, informiert Hausleiter Tobias Zeilinger. Maximal zwei festgelegte Besucher pro Bewohner sind erlaubt, die Besuchszeiten begrenzt.

Für Bewohner, die ihre Zimmer verlassen können, stehen im Speisesaal vier Tische bereit. Sie sind mit einer Glasscheibe als Schutz ausgestattet. Bewohner, die das Bett nicht mehr verlassen können, dürfen Besuch auf dem Zimmer empfangen. „Anders als im Frühjahr ist jetzt jede Einrichtung selbst verantwortlich, wie Besuche geregelt sind. Unsere Devise ist, so viel Besuch wie möglich, so viel Schutz wie möglich“, macht Zeilinger deutlich.

In der K&S Seniorenresidenz in Cumbach werden derzeit Besuchsmöglichkeiten im Besucherraum und in einem beheizten Außenzelt angeboten. „Um zu vermeiden, dass zu viele Personen gleichzeitig vor Ort sind, und um die nötigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen zwischen den einzelnen Besuchen umzusetzen, können die Besuche nur nach vorheriger Anmeldung und verpflichtender Registrierung stattfinden“, teilt Leiterin Kristin Möller mit.

Bewohner, die aus Mobilitätsgründen nicht in der Lage sind, den Besuchsraum aufzusuchen, können ihre Angehörigen unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen auch auf ihrem Zimmer in Empfang nehmen. Hierzu gehört unter anderem, dass die Besucher eine FFP2-Maske tragen.

Im Rahmen der Palliativbegleitung sind Besuche jederzeit möglich. „Um Besuche noch sicherer zu machen, wird es zukünftig Schnelltests auch für Besucher geben; hier befinden wir uns derzeit in der Vorbereitungsphase“, so Kristin Möller. Außerdem bietet das Haus Videotelefonie und die Hallo-Oma-App an.

In den Einrichtungen des DRK im Landkreis gilt ebenfalls die Phase gelb. „Es gab in diesem Herbst noch kein generelles Besuchsverbot. Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, die Besuche werden reglementiert“, informiert Geschäftsführer Matthias Schmidt. Unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Häusern hängen mit den baulichen Begebenheiten zusammen.

„In Saalfeld gibt es baulich bedingt einige Doppelzimmer. Dort organisiert das Pflegepersonal die Terminvergabe für die Besucher. Wir wollen niemanden drangsalieren, wir wollen, dass die Menschen gut durch diese Zeit kommen“, so der Geschäftsführer. „Wir wissen, Kontaktbeschränkungen führen nicht zu einer Verbesserung des Allgemeinbefindens“.

Schnelltests in Vorbereitung

Auch im Caritas Altenpflegezentrum St. Elisabeth Haus in Rudolstadt sind die Besuchszeiten eingeschränkt. „Wir haben vormittags eine Stunde und nachmittags eine Stunde, in der wir Besuche in der Einrichtung ermöglichen. Die Besucher müssen sich registrieren, eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen und bekommen von uns die Temperatur gemessen“, teilt Leiterin Patricia Seifert mit. Kinder unter 16 Jahren werden gebeten, auf einen Besuch in der Einrichtung zu verzichten.

„Für die Besucher gibt es spezielle Bereiche wie bei uns in der Cafeteria. Besuche im Zimmer, auf dem Wohnbereich, gibt es nur in Ausnahmefällen. Für Bewohner die sich in einer palliativen Phase befinden und auch bei Neueinzügen gibt es Ausnahmeregelungen.“

In den Häusern des Diakonischen Altenhilfezentrums sind derzeit Besuche nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Montag bis Freitag in den Zeiten von 9 bis 16.30 Uhr, an den Wochenenden nach Absprache mit den Wohnbereichen. Pro Bewohner können bis zu zwei festgelegte Angehörige zu Besuch kommen unter Bewahrung der Privatsphäre. „Der Besuch findet im Besucherzimmer statt. Nur in Ausnahmen, bei dringenden ethischen sozialen Gründen wie zum Beispiel Sterbebegleitung, sind Besuche im Zimmer unter den strengen Hygienemaßnahmen möglich“, so Geschäftsführerin Susann Beutler.