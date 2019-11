Piesau: Zeitreise in die Welt der Erinnerungen

Sechs Frauen der „Freunde der Piesauer Heimatgeschichte“ stellten vor wenigen Tagen ein Ereignis auf die Bühne, wie man es in dem Glasmacherort lange nicht mehr erlebt hat – die Buchlesung von Kati Naumann aus ihrem Roman „Was uns erinnern lässt“, der auch in Piesau spielt. Die 150 vorbereiteten Sitzplätze waren ausverkauft, auf der Treppe zum Saal warteten jedoch noch Dutzende Besucher auf Einlass.

Als sich die Grenzen öffneten, erschien das Datum als 9. November 1989 in den Geschichtsbüchern, doch erst nach und nach ging die Grenze wirklich auf. In Spechtsbrunn datiert man denn 24. November 1989 als Termin zur Grenzöffnung. Kati Naumann beginnt hier ihr Meisterwerk. Ihre Hauptperson, die junge Mila, ist ständig auf der Suche nach „Lost Places“, den vergessenen, verlorenen Orten. Ihr Traum ist es, einmal so einen Ort zu finden, an dem gerade sie zuerst auftaucht. Durch einen Zufall wird sie in der Nähe von Spechtsbrunn fündig. Hier findet die junge Frau den Zugang zum Keller, den Zugang in eine perfekt erhaltene Welt der Erinnerungen. Durch ihre Suche nach den Hintergründen dringt sie immer tiefer in die Geschichte ein.

Unzählige Fragen an Zeitzeugen gestellt

Sprung zurück ins Jahr 1945, sowjetische Besatzungszone - Kati Naumann hatte alles gut hinterfragt. So konnte sie authentisch von der bevorstehenden Taufe der kleinen Elvira in der Kirche von Spechtsbrunn berichten. Nach unzähligen Fragen an Zeitzeugen weiß sie um die politischen, wirtschaftlichen und auch persönlichen Probleme der Menschen damals. Es vermischen sich Wahrheit und Fantasie zu einem einzigartigen Roman. Begleitet wurde sie auf ihrer Zeitreise von der Combo, die zur Familie gehört. Passend zur jeweiligen Zeit leiteten sie mit ihrer Musik die ausgewählten Textabschnitte ein. Ob nun Zarah Leander schon damals ahnte „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn“ oder Helga Brauer viel später forderte, „Küss mich einmal, küss mich zweimal...“, alles passte auf den Punkt, wurde hervorragend gespielt und gesungen. „Mit jedem Stück, dass aus dem Keller geholt wurde, taten sich neue Erinnerungen auf und Geheimnisse kamen ans Tageslicht. Weiterlesen müssen Sie nun aber selbst“, schloss Kati Naumann. Nicht enden wollender Applaus schlug den Akteuren des Abends entgegen.