Lehesten Die Straße „Siedlung“ in Lehesten wird für 2026 als Gemeinschaftsmaßnahme avisiert.

Neben der Rück- und einer Vorschau auf Geschaffenes und Zukünftiges waren die Vorhaben des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (Walo) Thema der Einwohnerversammlung in Lehesten. Hier plant der Zweckverband eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt im Bereich Siedlung im Jahr 2026 durchzuführen, bei der dann auch die restlichen drei Grundstücke in der Röttersdorfer Straße mit angebunden werden sollen. Mehr ist allerdings in der Ortslage Lehesten nicht geplant.

In Schmiedebach wird 2024 Hochbehälter ersetzt

Einzig in Schmiedebach sind aktuell Baumaßnahmen vorgesehen. Nachdem 2020 bereits etwa 700 Meter der alten Leitung ausgewechselt wurden, sollen nun 2024 die restlichen 300 Meter zwischen dem Abzweig Laura und dem (oberen) Teich mit dem kleinen Ortshochbehälter ausgetauscht werden. Der Hochbehälter wird in diesen Zusammenhang durch einen Druckmindererschacht ersetzt. In den Ortsteilen Brennersgrün und Röttersdorf sind dagegen keine Vorhaben geplant.

In Brennersgrün und Röttersdorf werden wohl vollbiologische Kleinkläranlagen Pflicht

Durch die Verbandsversammlung des Zweckverbands Walo wurde im Dezember 2021 die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) beschlossen. Rechtliche Vorgabe ist, vollständig den Stand der Technik in der Abwasserentsorgung herzustellen (Stand der Technik ist zwingend eine biologische Abwasserentsorgung), entweder über eine zentrale Abwasserentsorgung mit dem Neubau von Ortskanälen und der Errichtung einer Ortskläranlage bzw. Überleitung in einen Nachbarort mit Kläranlage oder dezentral über vollbiologische Kleinkläranlagen.

Über die Art der Entsorgung entscheidet quasi der prognostizierte Einwohnerstand im Jahr 2035. Dabei ist die Einwohnerzahl von 200 Menschen die Entscheidungsgrundlage. Laut ABK werden die Einwohner von Brennersgrün im Jahr 2024 und die noch nicht beauflagten Einwohner von Röttersdorf im Jahr 2025 angeschrieben, dass ihre Klärgruben mit einer Umsetzungsfrist von drei Jahren durch Neubau oder Nachrüstung zu vollbiologischen Kleinkläranlagen bzw. abflusslosen Sammelgruben umfunktioniert werden müssen, informiert der Verbandsvorsitzende Sten Meusel die Lehestener Bürgermeisterin Nicole Vockeroth. Aufgrund der bestehenden Bevölkerungsstruktur in den betroffenen Orten Brennersgrün und Röttersdorf sieht der Geschäftsführer des Walo die vollbiologische Kleinkläranlagen als alternativlos an.