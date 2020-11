Der Platz am Felsenkeller wurde in der zweiten Novemberwoche durch Firma Tiefbau Schramm mit Fräsgut neu aufgebaut und planiert.

Platz am Felsenkeller in Königsee bis Ende November gesperrt

Der Platz am Felsenkeller unweit des westlichen Ortseingangs ist nicht nur ein beliebter Rastplatz für Fahrer für kleine und große Fahrzeuge entlang der Bundesstraße 88, hier bringen die Königseer auch ihre Wertstoffe in entsprechende Container. Auch Wohnmobile nutzen den Platz gelegentlich für eine Übernachtung.

Weil er nicht asphaltiert ist, entstanden Schlaglöcher und hat sich der Untergrund im Laufe der Jahre in eine Hügellandschaft verwandelt. Seit Montag war nun die Gräfinau-Angstedter Firma Tiefbau Schramm dabei, das Areal mit Fräsgut neu aufzubauen und zu planieren. Damit sich der neue Aufbau verfestigen kann, darf der Platz für etwa Wochen, also bis Ende November nicht befahren werden, so der Hinweis der Stadtverwaltung. Sprecherin Anne Baum ergänzt: „Die Glascontainer und die Kleiderspende auf dem Platz sind in dieser Zeit nur fußläufig zu erreichen. Wir bitten um Verständnis!“

Einen Vorschlag, auf dem Gelände in Zukunft einige Parkplätze ausdrücklich - aber zeitlich auf ein oder zwei Tage limitiert - für Wohnmobile auszuweisen, werde man in der Verwaltung prüfen, so Bürgermeister Marco Waschkowski (pl.) auf Anfrage unserer Redaktion.