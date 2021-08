Pörzbergtunnel nach Hohenauslösung gesperrt - Autofahrer will Tunnel trotzdem passieren

Rudolstadt Augrund eines zu hohen Fahrzeugs ist der Pörzbergtunnel bei Rudolstadt gesperrt worden. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar - doch gegen einen 79-Jährigen wird nun anderweitig ermittelt.

Am Donnerstagvormittag hat die Betriebsleitstelle des Pörzbergtunnels mitgeteilt, dass es zu einer sogenannten Höhenauslösung vor der Einfahrt des Tunnels auf der Bundesstraße 88 gekommen ist. Wie die Polizei mitteilte, hatte vermutlich ein Fahrzeug, welches die Fahrthöhe des Tunnels übersteigt, beabsichtigt, in den Tunnel einzufahren.

Aufgrunddessen wurde der Tunnel unverzüglich technisch, mittels einer Schranke und Rotlicht, gesperrt. Die Ermittlungen zum auslösenden Fahrzeug dauern im Austausch mit der zuständigen Betriebsstelle an, da gestern nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welches Fahrzeug die Auslösung verursachte.

Jedoch wurde in diesem Zusammenhang bekannt, dass ein Autofahrer versuchte, trotz Beschrankung den Tunnel zu passieren. Dabei kam es jedoch zur Kollission zwischen Auto und Schranke, wodurch Schäden an der Schrankenanlage als aus am beteiligten Fahrzeug entstanden.

Der 79-jährige Fahrer konnte in der Nähe des Tunnels mit eindeutigen Unfallspuren festgestellt werden. Gegen ihn wird nun unter anderem aufgrund des Verdachts der Verkehrsunfalllflucht ermittelt.

Des weiteren bemerkten die Kollegen am Unfallort einen augenscheinlich überladenen Holzlaster - ob dieser jedoch mit der Höhenauslösung in Verbindung gebracht werden kann, wird gegenwärtig geprüft.

Allerdings erhielt der LKW-Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da sein Gefährt nicht unerheblich überladen war. Die Ermittlungen zu den Umständen der Höhenauslösung und der Verkehrsunfallflucht dauern an.

