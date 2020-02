Im Oberweißbacher Jugendklub trafen sich Anfang Dezember Bürger aus dem Schwarzatal, um die Zukunft der Region zu diskutieren. Am 27. Februar will sich nun der Verein gründen.

Politische Bürgerinitiative in Oberweißbach geplant

100 Tage ist es her, seit Michael Gebhardt, Mellenbacher Bürger und im sonstigen Leben Optik-Professor an der Fachhochschule Jena, eine Auswahl Interessierter angesprochen hatte, um mit ihnen gemeinsam über die Gründung einer Bürgerinitiative „Pro Landgemeinde Stadt Schwarzatal“ zu diskutieren. Am 4. Dezember war es soweit, die Runde tauschte sich aus und man einigte sich darauf, im Januar zu einer Gründungsversammlung einzuladen. Da hat zwar nicht ganz geklappt, aber bevor es März wurde, erhielten die Teilnehmer des Abends die nächste Einladung. Am 27. Februar soll sich – wieder im Oberweißbacher Jugendklub – die Bürgerinitiative als Verein gründen. In der Einladung ist die Rede von einem beigefügten Satzungsmuster, in das die Vorschläge aus der Diskussion am 4. Dezember weitestgehend eingearbeitet worden seien.

Hier Ankündigung und Realität miteinander zu vergleichen, diese Option gibt es nicht für alle Teilnehmer der Runde. So haben Kreistagsmitglied Regina Kräußel und Gemeinderatsmitglied Michael Zimmer (beide aus Katzhütte) keinen Satzungsentwurf erhalten, wie diese auf Nachfrage auch kritisierten. In der Einladung an unsere Redaktion war er ebenfalls nicht dabei. Eine Nachfrage bei Michael Gebhardt ergab die Auskunft, der Satzungsentwurf sei momentan noch in der Abstimmung, unter anderem mit dem Finanzamt, man bitte um Verständnis, dass man von einer Vorab-Bekanntmachung Abstand nehmen wolle. Katzhütter Bürger hatten einseitige Ausrichtung kritisiert Immerhin lässt die Einladung selbst einige Rückschlüsse zu. Sie wendet sich etwa beim öffentlichen Aushang ausdrücklich an „die Einwohnerinnen und Einwohner der Landgemeinde Stadt Schwarzatal”. Ob sie mit dieser Ansprache jegliche Auswärtige ausschließt, wäre aber auch deswegen Spekulation, weil die beiden Katzhütter Kommunalpolitiker, die im Dezember gekommen waren, erneut namentlich adressierte Einladungen erhielten. Sie waren es, die bei der letzten Versammlung mahnende Worte fanden. Niemand könne ernstlich bezweifeln, dass die Landgemeinde in ihrer aktuellen Form nur ein Zwischenschritt auf einer letztlich kommunal komplett vereinigten Region Schwarzatal sein könne. Die Landgemeinde Schwarzatal in Form der Kommunen der jetzigen Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal war noch im Sommer 2017 Stand der Diskussion. Nach dem Wegfall des Zwangs durch die Landesregierung hätten sich verschiedene Geschwindigkeiten ergeben. Drei Möglichkeiten gibt es für die Bürgerinitiative Völlig offen ist also, wie sich die Mitglieder der Bürgerinitiative in der aktuellen politischen Lage positionieren. Sie hat im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Variante 1: Wortgleiche Übernahme der Position des Stadtrates der Stadt Schwarzatal, also Austritt aus der Verwaltungsgemeinschaft und Aufbau einer eigenen Verwaltung nebst Abgrenzung zu den anderen Schwarzatal-Orten Variante 2: Mediator-Rolle bei der Suche nach Kompromissen aus der festgefahrenen politischen Situation durch Entgegenkommen beider Seiten Variante 3: Starke Betonung auf das weitere Zusammenwachsen der Ortschaften Mellenbach-Glasbach, Meuselbach-Schwarzmühle, Lichtenhain und Oberweißbach ohne politische Positionierung im Streit mit den anderen Kommunen. Aus der Einladung geht nicht hervor, ob in der Satzung die Mitgliedschaft in der BI an einen Wohnsitz in der Stadt Schwarzatal gekoppelt sein wird. Die Vereinigung hätte also durchaus die Option, abseits der Kommunalparlamente im Tal den Dialog wieder in Gang zu bringen, zu dem die Politik derzeit entweder nicht willens oder nicht in der Lage ist.