Polizei in Rudolstadt nimmt verwahrlosten Hund in Obhut

Rudolstadt. Der Hund hatte mehrere sichtbare Verletzungen und war gänzlich ohne Fell. Sein Besitzer hatte ihn mit einem Handykabel an einem Supermarkt festgemacht.

Am Samstagvormittag meldete eine Frau der Polizei, dass sie in der Theodor-Neubauer-Straße eine männliche Person gesehen hat, die einen Hund mit sich führt, welcher in einem verwahrlosten und gesundheitlich schlechten Zustand ist. Sie berichtete, dass das Tier so schlimm aussieht, dass man dem Mann bereits angeboten habe, den Hund vor Ort abzukaufen, was dieser jedoch ablehnte. Eine Streifenwagenbesatzung wurde losgeschickt.

Der Hundehalter hielt sich inzwischen in einem Supermarkt auf und hatte seinen Hund dafür mit einem Handy-Ladekabel an einem Fallrohr des Marktes festgemacht. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich bei dem Tier um einen sogenannten Toy Terrier. Der Vierbeiner hatte mehrere sichtbare Verletzungen und war gänzlich ohne Fell. Die Polizei informierte das örtliche Tierheim, wo sowohl das Tier als auch sein Halter bereits bekannt sind.

Eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes nahm den Hund schließlich in Obhut. Der 35-jährige Hundehalter erhob dagegen keinen Einspruch und bekam von der Polizei einen Platzverweis ausgesprochen. Der Hund soll nun im Tierheim wieder aufgepäppelt werden.

