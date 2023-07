Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer mit 1,3 Promille in Saalfeld-Rudolstadt

Unterwellenborn. Die Polizei hat im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit Alkohol hinter dem Steuer saß.

Polizisten haben am Samstagabend gegen 21 Uhr einen Mann und sein Auto in Unterwellenborn kontrolliert. Die Beamten fuhren dem Mann bereits ab Gorndorf in Richtung Unterwellenborn hinterher. In Unterwellenborn entschieden sie sich den Mann auf einem Parkplatz anzuhalten, so die Polizei.

Der 65-jährige Autofahrer hatte nach einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

