Polizei sucht Zeugen nach Brand im Stadtzentrum von Saalfeld

Feuerschein in einem leerstehenden Haus war Auslöser für einen Alarm in der Nacht zum Sonnabend in Saalfeld.

Saalfeld Bei dem Feuer in einem leerstehenden Haus in der Langen Gasse wurde niemand verletzt - Ermittlungen laufen

Nach dem Brand in der Nacht zum Sonnabend im Stadtzentrum von Saalfeld sucht die Polizei Zeugen. Damit sollen die Ermittlungen zur Brandursache unterstützt werden. „Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder der Brandursache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0327956 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden“, so ein Polizeisprecher am Montag.

Ex-Wohnhaus stand seit längerer Zeit leer

Am Sonnabend war die Polizei gegen 0:10 Uhr über einen Brand eines Gebäudes in Saalfeld im Bereich der Straße Lange Gasse informiert worden. Bei dem Haus handelt es sich um ein seit längerer Zeit leerstehendes ehemaliges Wohnhaus.

Foto: Feuerwehr Saalfeld-Remschütz

„Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden“, so die Polizei. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Straße für den Verkehr gesperrt. Personen wurde keine verletzt. Der entstandene Sachschaden wird als eher gering eingeschätzt.