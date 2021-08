"Polizeibekannter Gruppe": Wiederholt Übergriffe auf Rudolstädter Markt

Rudolstadt. Die Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte in Rudolstadt und meldet zudem eine Tempokontrolle nach Bürgerbeschwerden.

Wegen weiteren Ermittlungen suchen die Kripo-Beamte Zeugen und weitere Geschädigte nach diesem Vorfall: Am Dienstag, dem 10. Juli, kam es nach Mitternacht auf dem Markt in Rudolstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Zuvor habe es in der Vergangenheit häufiger ähnliche Übergriffe auf dem Markt gegeben, wobei eine polizeibekannte Personengruppe mit ihrem provozierenden Auftreten die tätlichen Auseinandersetzungen forcierte, wie die Polizei mitteilt. Hinweise nimmt die Polizei unter 03672-417 1464 entgegen.

Temposünder Bürgerhinweisen in Hohenwarte

Von 14.30 Uhr bis 18.45 Uhr fand am Mittwoch eine Geschwindigkeitsüberwachung nach Bürgerbeschwerden in der Preßwitzer Straße in Hohenwarte statt. In Fahrtrichtung Eichicht passierten dabei knapp 200 Fahrzeuge die 50er Zone. Es wurden insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche allesamt im Verwarngeldbereich blieben. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit bei einem PKW-Fahrer betrug 73 km/h.

