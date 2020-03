In Rudolstadt musste sich die Polizei mit einem aggressiven 21-Jährigen auseinandersetzen. (Symbolbild)

Rudolstadt. In Rudolstadt ging ein 21-Jähriger so aggressiv auf Polizisten los, dass er von einem Notarzt ruhig gestellt werden musste.

Polizist bespuckt und ins Gesicht getreten

In Rudolstadt bekam es die Polizei mit einem besonders aggressiven Mann zu tun. Am Montagnachmittag habe ein Busfahrer die Polizei darüber informiert, dass ein Fahrgast trotz Erreichen der Endhaltestelle, nicht wach zu kriegen sei. Die eingesetzten Beamten konnten den 21-Jährigen dann letztlich doch aufwecken, woraufhin er höchst aggressiv geworden sei und unaufhörlich in Richtung der Beamten spuckte und trat.

Der polizeibekannte 21-Jährige wurde aus dem Bus gebracht und gefesselt. Da der Mann weiterhin „unglaublich aggressiv“ gewesen sei, musste ihm seitens eines Notarztes Beruhigungsmittel verabreicht werden. Wie die Polizei informierte, habe er trotz allem einen der Beamten ins Gesicht getreten. Erst mit Hilfe einer weiteren Funkstreifenbesatzung sei es gelungen, den Mann in ein Krankenhaus zu bringen, wo er erneut medikamentös ruhiggestellt werden musste.