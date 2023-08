Um sich der Kontrolle zu entziehen, fuhr ein Mann in Rudolstadt einfach weiter. (Symbolbild).

Polizist rettet sich mit Sprung vor Autofahrer in Rudolstadt - Täter versteckt sich in Busch

Rudolstadt. Um sich einer Vekehrskontrolle zu entziehen, hat ein 42 Jahre alter Mann fast einen Polizisten überfahren. Den Grund für seine Flucht fanden die Beamten schnell heraus - und den Täter in einem Gebüsch.

Am frühen Mittwochabend wollte eine Polizeistreife in Rudolstadt einen Autofahrer in der Oststraße kontrollieren. Doch statt sich kooperativ zu zeigen, versuchte der 42-Jährige laut Polizeimeldung sich der Kontrolle zu entziehen.

Einer der Beamten habe sich dann vor das Auto des Mannes gestellt, um ihn an seiner Flucht zu hindern. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiterzufahren, so dass nur ein beherzter Sprung zur Seite den Polizisten retten konnte.

Nach einer Fahndung wurde das Auto des Mannes auf einem Parkplatz gefunden. Zeugen berichteten der Polizei, dass sich der Mann in einem Gebüsch versteckt halte.

Der Grund für seine Flucht war schnell klar. Nicht nur hatte der 42-Jährige keinen Führerschein. Auch war sein Auto weder versichert noch zugelassen. Dazu wird jetzt gegen den Mann wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung und weiteren Verkehrsstraftaten ermittelt.

