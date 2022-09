Premiere am Königseer Seeblick - zum ersten Mal feiern Bewohner und Angehörige

Königsee Das vor demnächst zwei Jahren eröffnete Pflegezentrum durfte bisher wegen der Pandemie noch nie wirklich ein Fest organisieren

In zwei Monaten ist es zwei Jahre her, seit das Pflegezentrum "Seeblick" eingeweiht wurde. „Seither konnten und durften wir noch kein Fest gemeinsam mit den Angehörigen unserer Pflegekunden durchführen“, so Wohnbereichsleiterin Katrin Geber. „Da wir auch den ursprünglich geplanten Termin dieses Festes aufgrund von Corona verschieben mussten, freuten wir uns umso mehr, dass wir am Freitag mit all unseren Senioren und ihren Angehörigen im bunt geschmückten Innenhof an liebevoll gedeckten Tischen Platz nehmen durften, um ein paar schöne spätsommerliche Stunden zu genießen.“

Zwar sorgte der um Mittag einsetzende Starkregen anfänglich für Missmut, doch die Zusagen von Angehörigen der Pflegekunden lagen schwarz auf weiß vor. Pünktlich zur Kaffeezeit wurde handgebackener Blechkuchen der Mitarbeiter serviert. Neben Apfel-, Johannisbeere- und Eirlikör-Kirschkuchen gab es noch vier andere Sorten zur guten Tasse Kaffee.

Alleinunterhalter Armin und Musikerkollege Henning sorgten von der ersten Minute an für strahlende Gesichter bei allen Generationen und ließen gute Laune aufkommen. Neben Witz und lustigen Anekdoten verzogen sich sofort die Regenwolken und ließen den Sonnenstrahlen den Vorrang. Unterdessen entstanden zwischen Angehörigen, Personal und Pflegekunden harmonische Gespräche.

„Ein großes Augenmerk, auf welches wir viel Wert legen – die Angehörigenarbeit“, verrät Ergotherapeutin Katrin Reißner. „Es ist uns immer wichtig die Kinder, Enkelkinder und Verwandte unserer Hausbewohner mit einzubeziehen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und immer ein offenes Ohr zu haben. Schließlich sind sie es, die all ihr Vertrauen in unsere Hände legen und ihren zu pflegenden Angehörigen am Besten kennen.“

Für die Pflege- und Betreuungskräfte wichtige Ansprechpartner beim zusammentragen biografischer Aspekte. „So können wir gezielt Betreuungsangebote schaffen, die unser Klientel an frühere Gewohnheiten und Freizeitgestaltungen erinnern. Hierzu zählen auch Feste und Feierlichkeiten.“ Und ein jeder, der alte Fotos von Großeltern oder Urgroßeltern zu Hause hat, weiß, dass in noch so kleinen Wohnzimmern eine reich gedeckte Tafel stand, an der Familie und Freunde Platz fanden.

So ist es wichtig, dass auch im Pflegezentrum Seeblick jahreszeitenbezogene Feste gefeiert werden. Das geplante Herbstfest im Oktober ist dann wieder nur den Senioren der Einrichtung gewidmet, da es in den Räumlichkeiten des Hauses statt findet.