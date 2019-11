Probstzella: Sanierung zum Nutzen von Fledermaus und Mensch

Ist es nun ein Mausohr oder eine Bechstein-Fledermaus, die einem vom alten Trafoturm beim Ernst-Wilhelm-Stollen in Probstzella überdimensioniert fast ins Gesicht zu flattern scheint? „Eher Bechstein, vielleicht sogar beides“, meint Michael Franz lächelnd. Jedenfalls sei das Gebäude geradezu vorbildhaft für sein Projekt zur Sicherung von Sommerquartieren für die Kleine Hufeisennase im Schwarza-Sormitz-Gebiet, findet der Projektleiter von der Natura-2000-Station Mötzelbach.

Acht Standorte gesichert oder neu geschaffen

Am Turm wurde die hölzerne Dachkonstruktion erneuert und mit Schiefer gedeckt, Wohn-Kästen in unterschiedlichen Höhen installiert, frischer Putz aufgetragen. Matthias Radwan, die Holzarbeiten ausführte, ist überzeugt, dass schon bald die ersten Fledermäuse Einzug halten werden: Er habe schon bei den Vorarbeiten welche entdeckt, die ihre Winterquartiere wohl in den umliegenden Stollen haben. Auch um für den Schutz der Flugtiere zu werben, sei der Trafoturm ideal, weil direkt am Schiefer-Lehrpfad gelegen. Und mit der aufgesprühten Riesen-Fledermaus nun das schönste Gebäude von Probstzella – so hat es am Morgen ein Spaziergänger gesagt.

Acht Standorte umfasst das im Frühjahr gestartete Projekt von Franz, das mit der Begutachtungstour durch haupt- und ehrenamtliche Naturschützer nun seinen Abschluss gefunden hat. Saniert und so gesichert wurden Fledermaus-Heimstätten zum Beispiel am Bad Blankenburger Vereinshaus, in der Kirche von Großgeschwenda oder im Artenschutzturm von Kleingölitz. Neue Quartiere entstanden im Bauhof von Probstzella oder am vormaligen Trinkwasser-Hochbehälter bei Reschwitz. Insgesamt, so Franz, flossen rund 190.000 Euro in das Projekt. Bei der Umsetzung habe man darauf geachtet, dass der Fledermaus-Schutz auch den Anwohnern etwas bringt. So hätten die Karnevalisten in Bad Blankenburg nun wieder ein nutzbares Kostümlager, den Reschwitzern sei eine denkmalgerecht sanierte Sehenswürdigkeit samt Aussichtspunkt erhalten geblieben.

Tierische Bewohner danken mit Zuzug

Eine „hervorragende Leistung“ von der Konzeption bis zur Umsetzung bescheinigte am Montag auch Birgit Müller vom Sachgebiet Naturschutz im Landratsamt. Die Standorte seien so gewählt und hergerichtet worden, dass sie nicht nur der Kleinen Hufeisennase, sondern auch anderen Arten als Quartier dienen können, zudem sei die Pflege durch ehrenamtliche Helfer vor Ort abgesichert.

Und offenbar findet es auch die eigentliche Zielgruppe schön: In einige der sanierten Quartiere sind die Bewohner nicht nur stracks zurückgekehrt, sondern haben in der Zahl um rund 50 Prozent zugelegt.