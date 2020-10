Die Polizei in Rudolstadt rückte zu einer Schlägerei zwischen mehreren Leuten in einer Gaststätte aus. (Symbolbild)

Rudolstadt. Bei einer Schlägerei in Rudolstadt musste eine Person ins Krankenhaus gebracht werden.

Prügelei und Randale in Gaststätte in Rudolstadt

Am Sonntag wurde die Polizei zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in Rudolstadt gerufen. Als die Polizeibeamten kurz nach Mitternacht eintrafen, informierte der Gaststättenbetreiber sie, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen gekommen war.

Ein 49-jähriger Mann ging dabei bewusstlos zu Boden und wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gäste hätten außerdem nach der Auseinandersetzung das Inventar beschädigt und Flaschen auf den Markt vor der Gaststätte geworfen.

Laut den Polizeibeamten befanden sich etwa 30 bis 40 Personen vor Ort. In der Gaststätte hatte keine der anwesenden Personen Mundschutz getragen. Eine Liste mit Daten der anwesenden Gäste konnte ebenfalls nicht aufgefunden werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen